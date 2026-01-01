Làng cá nướng Cửa Lò tất bật vụ Tết

Cận Tết Bính Ngọ, người dân phường Cửa Lò thường dậy từ rạng sáng, túc trực tại bến cá Nghi Thủy để mua cá biển về nướng, bán kiếm lời.

Khi tàu cập bến, khoang đầy ắp các loại cá như thu, bù, dược, chim, trích, thửng, chủ các cơ sở thay nhau trả giá, mua mỗi lần vài trăm kg rồi huy động người trong gia đình chở về nướng.

Các cơ sở nướng cá chủ yếu là lán lợp tôn hoặc nhà dân, cách bến cá Nghi Thủy 200-400 m. Cá mua từ bến được đưa lên thớt hoặc dùng máy cắt khúc trước khi nướng.

Bà Nguyễn Thị Loan, 50 tuổi, cho biết ngày thường chỉ sơ chế khoảng 100 kg cá, dịp cận Tết Bính Ngọ tăng lên 400-500 kg mỗi ngày.

Cá sau khi sơ chế, phân loại được đặt lên giàn thép ven đường, phơi 3-5 tiếng cho ráo nước trước khi đưa vào lò.

Trong các loại hải sản, cá thu có giá trị kinh tế cao nhất, trở thành mặt hàng chủ lực của nhiều hộ chế biến ở phường Cửa Lò mỗi dịp Tết.

Mỗi cơ sở nướng cá rộng khoảng 200 m2, bên trong bố trí bếp, quạt điện và nhiều giá đỡ để đặt các mẻ cá. Mỗi mẻ cá nướng khoảng 50 miếng hoặc 50 con, tùy loại. Vỉ nướng đặt cách than 10-15 cm để tránh cháy. Chị Nguyễn Thị Luyến, thợ nướng cá, cho biết mỗi mẻ mất 5-10 phút, người nướng phải điều chỉnh lửa, lật đều tay. Cá đạt chuẩn khi bên ngoài ngả vàng, dậy mùi thơm, bên trong thịt dẻo, ăn ngọt và béo.

Bếp nướng cá được bố trí các thanh sắt tròn dài hơn 2 m để tạo thành giá đỡ. Trước khi nướng, thợ quấn lá chuối quanh que sắt rồi mới đặt cá lên, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa tránh cá dính vào kim loại.

Các cơ sở thường thuê một thợ nướng cá riêng, tiền công khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Các xưởng làm nhỏ lẻ thì gia chủ kiêm luôn công việc này. Cận Tết Bính Ngọ, nhiều hộ tăng ca, thuê thêm 3-4 lao động để kịp đơn hàng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi, trú khối Thành Công, cho biết công việc không quá nặng nhọc, song phải khom lưng suốt ngày, mỗi lần bước ra khỏi lò, quần áo lại ám mùi cá.

"Ngày thường tôi nướng khoảng 200 kg cá các loại, cận Tết trung bình 700 kg, có hôm hơn 800 kg, doanh thu trên 50 triệu đồng", chị Hằng nói.

Các mẻ cá sau khi nướng được xếp lên giàn tre, đưa ra sân phơi 30 phút đến một tiếng cho bay hơi trước khi đóng gói.

Một số loại cá đòi hỏi chế biến cầu kỳ hơn. Với cá thửng, thợ phải hấp 10-15 phút cho chín, để ráo nước rồi mới đưa bếp vào nướng.

Cá nướng được đóng hộp nhựa hoặc hút chân không trong túi nylon, sau đó đưa vào tủ cấp đông. Giá bán phổ biến mỗi kg cá thu 240.000 đồng, cá cơm 20.000 đồng, cá hồng 70.000 đồng, cá thửng 80.000 đồng.

Sản phẩm được thương lái phân phối đến các chợ trong tỉnh và phục vụ du khách mua làm quà. Cá có thể kho với nước mắm, mật, sốt cà chua hoặc rã đông, nướng sơ, rán lại khi sử dụng. Cá sau nướng giữ được độ ngọt, dai và không tanh.

Phường Cửa Lò hiện có khoảng 30 hộ làm nghề nướng cá, tập trung tại các địa bàn Nghi Hải và Nghi Thủy trước đây.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net