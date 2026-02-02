Làng nướng cá nơi cửa biển tất bật ngày cận Tết

Bến cá Nghi Thuỷ, phường Cửa Lò những ngày này không khí đánh bắt, chế biến thủy hải sản trở nên nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Ngay bến, thuyền lớn bé khẩn trương cập bến, mang về những mẻ hải sản đầy ắp, trên bờ rất đông các thương lái đang hối hả thu mua, chế biến thành phẩm. Nhiều gia đình các bếp than đều đỏ rực, nướng nướng các loại cá nhưng vẫn không đủ hàng cho các thương lái tới mua.
Người dân nơi đây cho biết, nghề nướng cá được duy trì quanh năm, thế nhưng dịp giáp Tết sản lượng tiêu thụ thường tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường nên bếp phải đỏ lửa liên tục để giao cho khách. Để mua được cá tươi, người dân phải dậy từ 4h sáng rồi ra bến canh thuyền về. Nếu chậm chân, những thúng cá tươi sẽ bị mua hết. Trước khi nướng, cá sẽ được làm sạch. Với những con cá to sẽ được chia thành các khúc nhỏ để nướng.
Nghề này tuy vất vả, ngày nào cũng lấm lem than khói, làm từ tinh mơ đến tối mịt nhưng mang lại thu nhập ổn định cho các gia đình. Những lao động làm thuê cũng có mức thu nhập khá, mỗi ngày có thể được trả từ 200.000 đồng - 250.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị Luyến, 58 tuổi, trú tại phường Cửa Lò cho biết, cá được nướng hoàn toàn bằng than hoa và không tẩm bất cứ gia vị hay chất phụ gia nào nên giữ được độ thơm ngon từ những thớ cá, vị béo từ lớp da vàng óng bên ngoài….Cá thu nướng được chế biến theo từng khúc và phục vụ trực tiếp du khách thưởng thức ngay tại chỗ. Hoặc cá sẽ được để nguội trên các vỉ tre, sau đó đóng gói bảo quản và phân phối cho khách hàng.
Theo bà Luyến, vỉ nướng cách than khoảng 10 - 15 cm, không được gần quá vì rất dễ cháy. Thông thường mỗi mẻ cá nướng từ 5 - 10 phút, tùy vào mật độ rải cá dày hay mỏng. Cá thu nướng chế biến được rất nhiều món như: sốt cà chua, kho riềng, hay dưới thời tiết se lạnh, món cá thu nướng mọi chấm với chút gia vị tự chế biến trở thành món ăn phổ biến của nhiều gia đình,"Cá thu nướng thường được đặt mua về để ăn Tết hoặc biếu người thân làm quà, vì vậy cũng sẽ được nướng kỹ và cẩn thận hơn. Những miếng cá được nẹp thêm thanh tre mỏng để tạo hình thẳng đẹp, không bị vỡ nát. Sau khi nướng xong sẽ được hút chân không để giữ vị thơm ngon và bảo quản cho sản phẩm được đẹp mắt, dễ dàng vận chuyển", bà Luyến chia sẻ.
Để giữ được mức lửa vừa phải, cá chín đến độ, người nướng phải có kinh nghiệm, lật càng đều tay cá càng thơm ngon. Cá nướng được xem là ngon khi bề ngoài có màu cánh gián, thịt chín tới, thớ thịt màu trắng, dậy mùi thơm phức, khi ăn cá có vị ngọt, béo.
Để kịp đơn hàng đã đặt, cơ sở nướng cá của bà Nguyễn Thị Thắng phải thuê 5 nhân công chạy nước rút thực hiện các công đoạn rửa cá, chế biến, lên kẹp, nướng cá, đóng gói... để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Từ chủ cơ sở đến các nhân công phải dậy từ sáng sớm và làm việc đến tối mịt mới đủ hàng bán cho khách. Trung bình tháng giáp Tết, cơ sở của gia đình cung cấp vài chục tạ cá nướng cho thị trường từ Bắc chí Nam.
Dịp Tết, cá thu nướng cũng có giá nhỉnh hơn ngày thường. Theo đó, cá thu loại 1 có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, loại nhỏ hơn từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Không chỉ là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ Tết, cá thu nướng còn là món quà biếu được nhiều người lựa chọn bởi hương vị đặc trưng và sự tiện lợi.
Ngoài cá thu còn hàng chục loại cá biển khác cũng được sơ chế bằng cách nướng qua để giữ độ ngọt, tươi và dậy mùi thơm.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch hội Nông dân phường Cửa Lò cho biết - hiện nay trên địa bàn phường có rất nhiều hộ gia đình làm nghề nướng cá. Nghề nướng cá mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động địa phương. Đặc biệt, mùa cao điểm du lịch và dịp Tết số lượng khách đặt hàng tăng cao người dân phải đỏ lửa liên tục mới kịp cung ứng. Nghề này không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần tạo nên dấu ấn ẩm thực đặc trưng của miền biển Xứ Nghệ.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn