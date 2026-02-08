Lan hồ điệp ghép gỗ lũa giá vài chục triệu hút khách dịp Tết

Lan hồ điệp được người dân Hà Nội ưa chuộng dịp Tết - Ảnh: M.ANH

Những ngày này tại các điểm chợ hoa xuân tại Hà Nội, không khí mua sắm đang dần nóng lên. Bên cạnh hoa mai, hoa đào, quất…, lan hồ điệp cũng là loại hoa được người dân thủ đô yêu thích, chọn mua để trưng Tết.

Các rạp bán lan hồ điệp được mở tại nhiều trục đường lớn của Hà Nội như Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Thọ - đoạn trước sân vận động Mỹ Đình.

Tết năm nay, các mẫu lan hồ điệp cắm dáng nghệ thuật như ghép lũa, suối hoa giá cả chục triệu đồng được ưa chuộng.

Thợ cắm lan thực hiện tác phẩm ghép trên gỗ lũa - Ảnh: M.ANH

Chuẩn bị khoảng 100.000 cây lan hồ điệp cho dịp Tết Bính Ngọ, anh Phùng Thành - chủ rạp lan hồ điệp Bảo Anh - cho biết vào dịp cao điểm tại các cơ sở ở Hà Nội có khoảng 20 thợ cùng làm liên tục để lên mẫu bày bán.

Theo anh Thành, thị trường lan hồ điệp năm nay chậm hơn so với mọi năm. Nếu Tết năm ngoái từ mùng 10 tháng chạp người dân đã bắt đầu mua sắm nhiều, nhưng năm nay phải qua rằm tháng chạp sức mua mới tăng dần.

Tuy vậy, khách đến xem trực tiếp sẽ chốt luôn, không tham khảo quá nhiều.

Chậu lan trái tim có giá 99 triệu đồng - Ảnh: M.ANH

"Thay vì chậu tròn, chậu khảm trai, năm nay tại rạp nhà mình, dòng lan hồ điệp ghép tiểu cảnh trên gỗ lũa được người dân tìm kiếm nhiều nhất. Tác phẩm lan ghép lũa có giá cao nhất được bán trong mùa Tết năm nay (đến thời điểm hiện tại) tại rạp nhà mình được ghép từ 500 cây lan với giá khoảng 300 triệu đồng", anh Thành chia sẻ.

Sở dĩ mẫu lan hồ điệp này được yêu thích bởi tính nghệ thuật cao, mỗi tác phẩm lại kể một câu chuyện.

Với kinh nghiệm cắm lan hồ điệp nhiều năm nay, anh Lê Văn Kiểm cho biết số lượng tác phẩm kết hợp gỗ lũa năm nay anh thực hiện nhiều gấp 3 lần các năm trước.

"Cái khó khi cắm tiểu cảnh, lũa là lúc vào hoa, sắp xếp sao cho hợp lý. Thợ cắm cần lên ý tưởng trước để không bị loạn thế. Tác phẩm lan hồ điệp trên gỗ lũa lớn nhất mình làm năm nay là ghép 500 cành lan. Mình cùng 8 thợ cắm trong 2,5 ngày mới hoàn thiện, tác phẩm này có chiều cao 2,5m", anh Kiểm nói.

Lan hồ điệp ghép lũa có giá cao hơn so với các mẫu thông thường do sự kỳ công trong lúc thực hiện - Ảnh: QUEEN FLOWERS

Theo anh Lý Huy Hoàng, chủ cửa hàng Queen Flowers, mùa Tết năm nay do bận rộn công việc cuối năm, người dân có nhu cầu mua hoa qua các kênh online nhiều hơn.

Khách hàng sẽ chọn màu hoa, số lượng, dáng chậu… cửa hàng sẽ thực hiện theo yêu cầu. Tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được chụp ảnh, gửi lại cho khách và đặt ship.

Tại cửa hàng này cũng ghi nhận các mẫu chậu ghép lũa đủ kích thước và dáng suối hoa được ưa chuộng hơn cả.

Giá lan hồ điệp dịp Tết Bính Ngọ dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/cành, cao hơn 10% so với ngày thường chủ yếu để chi trả chi phí mặt bằng, công thợ dịp Tết.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: tuoitre.vn