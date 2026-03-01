“Tân binh” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm siêu dự án thép 80.000 tỷ đồng tại quê nhà

Chiều 27/2, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Dự án được đầu tư với tổng số vốn gần 80.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 460ha nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Nhà máy cung cấp các sản phẩm, dịch vụ: sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng dùng trong xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao. Qua đó tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, hướng tới xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, bền vững...

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal được thành lập ngày 10/10/2025 với số vốn 10.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup nắm 98% cổ phần. Đến ngày 13/11/2025, VinMetal tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng. VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Công ty tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Doanh nghiệp hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - giữ chức Tổng Giám đốc.

Tác giả: Thanh Phong

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn