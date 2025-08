Kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo tống tiền qua hình ảnh nhạy cảm

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Phước Long đã kịp thời ngăn chặn thành công 2 vụ lừa đảo nhằm vào người dân trên địa bàn, bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân.

Anh H.T.D. (ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) đến công an trình báo sự việc.

Trong đó, anh H.T.D. (SN 1988) bị một nhóm đối tượng yêu cầu mở ứng dụng Rakuten, Viber, Messenger rồi gửi hình ảnh, video cắt ghép gương mặt anh vào nội dung nhạy cảm.

Nhóm này đe dọa phát tán và yêu cầu anh chuyển 12 triệu đồng để “giải quyết vụ việc”.

Ông P.C.C. (SN 1960, ngụ phường Phước Long) đến trình báo vụ việc

Cùng ngày, ông P.C.C. (SN 1960, ngụ phường Phước Long) cũng bị một đối tượng gọi điện lừa đảo, vu khống ông chiếm đoạt 50 triệu đồng tiền từ thiện và đe dọa khóa thuê bao nếu không hoàn trả.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông cùng anh H.T.D. đã trình báo Công an phường Phước Long. Nhờ vào sự vào cuộc kịp thời, cả hai vụ việc đều được ngăn chặn, giúp người dân không bị mất tiền.

Đại diện Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đối tượng thường thu thập thông tin cá nhân (đặc biệt là của nam giới có địa vị xã hội) từ mạng xã hội, trang web cơ quan… rồi dùng công nghệ cắt ghép mặt nạn nhân vào hình ảnh nhạy cảm.

Sau đó, chúng nhắn tin đe dọa, tống tiền và yêu cầu chuyển khoản, nếu không sẽ phát tán hình ảnh.

Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không nhấn vào link lạ hay làm theo yêu cầu chuyển tiền từ người không quen biết. Khi nghi bị lừa đảo, cần báo ngay cho công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đã góp phần ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm công nghệ cao.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn