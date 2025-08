Triệt phá nhóm lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền ảo, lượng giao dịch hơn 2.600 tỉ đồng

Nhóm nghi phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1-8, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam 9 nghi can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm nghi phạm được xác định đã có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT - đồng tiền có tỉ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn giả (BO) có tên "Toptrade 1".

Cơ quan điều tra xác định đường dây này do Nguyễn Duy Thoại (30 tuổi, trú phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Các nghi can còn lại có địa chỉ thường trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng...

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm khai nhận tháng 8-2024, Thoại liên hệ với nhóm người ẩn danh trên Telegram thuê viết phần mềm "dự án" tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên "Toptrade1".

Sau đó người này tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là "binance.com" để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư. Thoại đã rủ rê, lôi kéo được 8 đối tượng góp tiền cùng tham gia "dự án".

Hằng ngày, Thoại cùng đồng bọn thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và livestream trực tiếp trên TikTok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu khủng" cho các nhà đầu tư.

Nhóm này thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe hạng sang (đều là hàng giả, hàng mỹ ký)... clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ), nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo của chúng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Trong thời gian ngắn, nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn đến thời điểm các nghi can bắt lên đến 100.000.000 USDT (tương đương hơn 2.600 tỉ đồng).

Quá trình khám xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại di động; 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch "Toptrade1" và nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư.

Cảnh sát điều tra đã phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án trên đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết. Hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: tuoitre.vn