Chiếc xe lật ngửa dưới mương nước - Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 30-4, Công an TP Hải Phòng thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác kịp thời cứu người đàn ông trong ô tô rơi dưới mương nước.

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 0h10 ngày 30-4, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hải Phòng nhận được điều động cứu hộ một xe ô tô lao xuống mương nước tại thôn Hạ Câu, xã An Quang, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy đơn vị đã điều động 1 xe chữa cháy và đề nghị Trung tâm 114 chi viện 1 xe cứu nạn, cứu hộ để phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ô tô mang biển số 15K - 804.. bị lật ngửa dưới mương nước, bốn bánh xe hướng lên trên.

Công tác cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng được triển khai - Ảnh: Công an Hải Phòng

Nạn nhân được đưa ra khỏi xe - Ảnh: Công an Hải Phòng

Lực lượng cứu nạn phát hiện một người đàn ông bên trong phương tiện. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, đưa nạn nhân ra khỏi xe an toàn và chuyển tới Trung tâm Y tế An Lão cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là anh L.T.M., sinh năm 2005, trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế An Lão, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn tất công tác cứu người, các lực lượng tiếp tục phối hợp đưa phương tiện gặp nạn lên khỏi mương nước, đồng thời bàn giao hiện trường cho Công an xã An Quang và Trạm cảnh sát giao thông khu vực Quang Trung xử lý theo quy định.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ