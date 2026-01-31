Người đàn ông lái xe máy gặp nạn, tử vong dưới mương nước

Khoảng 22h30 phút ngày 30/1, người dân tại ấp Bình Trung, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp nghe một âm thanh lớn nghi là tai nạn giao thông trên tuyến đường Trần Việt Tiến.

Khi đến hiện trường, người dân phát hiện chiếc xe máy nằm gần một gốc dừa ven đường và một thanh niên trong tư thế cắm đầu xuống mương nước ven đường tử vong.

Nơi phát hiện thanh niên tử vong

Vụ việc được báo cho công an xã Bình Trưng để xác minh. Nạn nhân được xác định là N.K.N (sinh năm 1994), thường trú ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

