Kinh tế Nghệ An giữ nhịp tăng trưởng

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của Nghệ An cơ bản ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 của Nghệ An năm 2024 ước tăng 11,85% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 20,69%; Công nghiệp khai khoáng tăng 20,31%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,99% và Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,22%.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An tăng 10,81% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 22%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,67%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,12% và Công nghiệp khai khoáng tăng 6,34%.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, nhà máy tại địa phương này còn gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh nên thị trường tiêu thụ trong nước cũng như quốc tế giảm, sản phẩm tồn kho lớn, chi phí sản xuất tăng cao nên một số sản phẩm có mức tăng trưởng thấp như: Loa BSE ước đạt 38,7 triệu cái, giảm 38,94%; Dock sạc ước đạt 14,7 triệu cái, giảm 33,76%; Phân 12 bón hóa học NPK ước đạt 36 nghìn tấn, giảm 16,10%...

Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 10 năm 2024 của Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 10 của tỉnh này ước đạt hơn 12.933 tỷ đồng, giảm 0,58% so với tháng trước, tăng 6,09% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Nghệ An ước đạt hơn 126.550 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng năm 2024 doanh thu bán lẻ hàng hóa của Nghệ An ước đạt hơn 94.000 tỷ đồng, tăng 23,64% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt 15.789,5 tỷ đồng, tăng 37,25% so với cùng kỳ. doanh thu đạt 377,5 tỷ đồng, tăng 29,44% so với cùng kỳ năm trước. doanh thu dịch vụ khác đạt 16.319,6 tỷ đồng, tăng 46,09% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng năm 2024, doanh thu ngành vận tải hàng hóa Nghệ An ước đạt 9.173 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu kho bãi, bốc xếp, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.927 tỷ đồng, tăng 1,52% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu bưu chính chuyển phát đạt 22 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng qua của tỉnh này ước đạt 2.638 triệu USD, tăng 32,01%; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 2.025 triệu USD, tăng 82,48% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2024 của Nghệ An ước thực hiện hơn 18.911 tỷ đồng, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa của Nghệ An ước đạt 17.529,1 tỷ đồng, đạt 120,6% dự toán và tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tổng thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương đạt 472 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán năm và bằng 102,1% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 311,4 tỷ đồng, đạt 107,4% dự toán và tăng 53,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 5.145,4 tỷ đồng, đạt 95,1% dự toán và tăng 13%; thu thuế thu nhập cá nhân 921,2 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán và tăng 20,7%; thu tiền sử dụng đất 7.392,9 tỷ đồng, đạt 162,1% dự toán và tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đó, Nghệ An thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.372,5 tỷ đồng, đạt 105,6% dự toán và tăng 50,2% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả thu ngân sách trên, Nghệ An đứng thứ 17 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 67 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 19.106 tỷ đồng; điều chỉnh tổng vốn đầu tư 35 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng hơn 17.212 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 36.318 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 751 triệu USD.

Dù nhiều ngành kinh tế của tỉnh này từ đầu năm đến nay vẫn giữ nhịp tăng trưởng, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 22 ngày của tháng 10, Nghệ An có 38 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, tăng 80,9% so với cùng kỳ; có 43 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2023, với tổng số vốn đăng ký thành lập 19.822 tỷ đồng, tăng 28,29%. Tỉnh này có 683 doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 16,91%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.420 doanh nghiệp, giảm 9,91%. Số doanh nghiệp đã giải thể là 276 doanh nghiệp, tăng 34,63%. Số doanh nghiệp thông báo giải thể là 511 doanh nghiệp, tăng 79,3%.

