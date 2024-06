Kinh hoàng máy nước nóng năng lượng mặt trời rơi trúng 2 người phụ nữ

Your browser does not support the video tag.

Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Bozhou, tỉnh An Huy, Trung Quốc vào ngày 16/6 khi một máy nước nóng năng lượng mặt trời bị gió mạnh thổi bay và rơi trúng chỗ hai người phụ nữ đi ngang qua.

Theo camera giám sát ghi lại tại hiện trường, chiếc máy nước nóng năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà một tòa nhà. Do ảnh hưởng của gió mạnh, kết hợp với việc có thể không được bảo trì định kỳ, các bộ phận cũ của máy đã không chịu được sức gió và bị rơi xuống. Đúng lúc đó, hai người phụ nữ đang đi bộ qua khu vực này.

Rất may mắn, chiếc máy nước nóng năng lượng mặt trời đã không va chạm trực tiếp vào hai người phụ nữ, giúp họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến cả hai một phen hoảng hốt và bị thương nhẹ.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các gia đình sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời về việc cần thiết phải bảo trì định kỳ để đảm bảo an toàn. Việc kiểm tra và thay thế các bộ phận cũ, hỏng hóc là vô cùng quan trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn