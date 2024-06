Đang chụp ảnh, du khách bị đá từ độ cao 3000 mét rơi thẳng xuống đầu tử vong, đoạn phim ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng được tiết lộ

Tọa lạc tại huyện Hồng Gia, thành phố Mỹ Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, khu thắng cảnh Ngoã Ốc Sơn là công viên rừng lớn nhất Trung Quốc. Cách thủ phủ Thành Đô 211 km, đây là địa điểm tham quan quen thuộc của nhiều du khách, nhất là trong ngày hè.

Ngày 12/6, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra tại khu vực thác nước trong khu tham quan khi một nữ du khách đang đi trên bậc thang bất ngờ bị một tảng đá từ phía trên rơi trúng. Người phụ nữ ngã gục tại chỗ, máu chảy không ngừng và sau đó đã không may qua đời.

Tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của một du khách

Được biết, dòng thác đổ xuống cao tới 3000 mét. Đoạn video ghi lại vụ việc thương tâm đã được một người dùng Internet đăng tải cho thấy khi tai nạn xảy ra, ở trước dòng thác có một số du khách tập trung chụp ảnh. Một hòn đá lớn từ trên cao đã bất ngờ rơi xuống với lực rất mạnh, trúng một nữ du khách đang mải mê ngắm cảnh, chụp ảnh. Mặc dù cô đã cố gắng quay người tránh né nhưng vẫn không kịp.

Video vụ tai nạn được du khách khác quay lại

Sau khi bị tảng đá lớn đánh ngã, nạn nhân lăn xuống bậc thang, nằm bất động trên mặt đất trong tình trạng đầy máu. Những người khác chứng kiến sự việc ngay lập tức đến để xem xét và báo cho các đơn vị liên quan đến cứu hộ. Tuy nhiên, sau khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã qua đời và hiện gia đình đã đến Mỹ Sơn để nhận thi thể.

