Ông Vương Đình Nhuận giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An

Chiều 8/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Hoàng Phú Hiền trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vương Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Đại diện Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc điều động, bổ nhiệm ông Vương Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An là một bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Đình Nhuận cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã tin tưởng giao phó trọng trách. Tân Giám đốc khẳng định tầm quan trọng của vị trí, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

