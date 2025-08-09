Cảnh giác chiêu lừa đảo mới, người dân dễ mất tiền trong tài khoản nếu lơ là

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới bằng cách giả mạo ngân hàng đổi điểm thưởng.

Theo cơ quan công an, với thủ đoạn này các đối tượng giấu mặt sẽ dùng chiêu thức là gửi tin nhắn SMS Brandname (tức tin nhắn thương hiệu) giả mạo là ngân hàng. Nội dung tin nhắn là thông báo, hướng dẫn khách hàng đổi điểm thưởng.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo gửi đến nạn nhân đường link có tên miền, giao diện giả mạo ngân hàng để lừa khách hàng đăng nhập, tải link có chứa mã độc.

Gần đây xuất hiện nhiều tin nhắn giả là tin nhắn thương hiệu ngân hàng để lừa đảo. Ảnh minh hoạ.

Hậu quả, khách hàng sẽ bị lừa đăng nhập, làm lộ thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP xác thực. Hoặc khi cài đặt ứng dụng chứa mã độc, nạn nhân bị chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Từ đó, các đối tượng lừa đảo qua mạng viễn thông dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản nạn nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nhấp link lạ, đính kèm tin nhắn, không cài ứng dụng trên các website.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP xác thực cho bất kỳ ai; không làm theo hướng dẫn qua các cuộc gọi.

Các thủ đoạn lừa đảo mạo danh có thể mạo danh bất kỳ tổ chức, cá nhân: công an, bưu điện, điện lực, ngân hàng… nên người dân phải luôn cảnh giác cao độ, khi nghi vấn bị lừa đảo nên trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn