Bàn giải pháp thực hiện các mô hình điểm về triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc

Hoàn thành 06/38 mô hình điểm về triển khai thực hiện Đề án 06

Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Đề án 06 là đề án đặc biệt quan trọng, có rất nhiều nội dung, nhiệm vụ với khối lượng công việc khó, mới, thời gian thực hiện ngắn, nhất là quá trình thực hiện 38 mô hình điểm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị, đã tập trung nghiên cứu, phối hợp tốt với các bộ phận chuyên môn của Công an tỉnh và Cục C06, Bộ Công an để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có sản phẩm định lượng cụ thể”, sau hơn 5 tháng triển khai đã có 06 mô hình hoàn thành; 20 mô hình đang quyết liệt triển khai thực hiện và còn 12 mô hình chưa thực hiện được. Trong đó, 06 mô hình đã hoàn thành, gồm: Mô hình 6 - Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và VneID; Mô hình 21- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP); Mô hình 22 - Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước; Mô hình 25 - Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID; Mô hình 37 - Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số; Mô hình 38 - Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC tỉnh.

Đ/c Võ Trọng Phú – Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo tình hình triển khai một số mô hình do Sở TT&TT chủ trì, phối hợp triển khai

Đại tá Lương Thế Lộc – Trưởng phòng QLHC&TTXH (PC06), Công an tỉnh nêu vướng mắc trong triển khai thực hiện Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai Đề án 06 nói chung và 38 mô hình điểm trên địa bàn tỉnh nói riêng. Theo ý kiến của một số đại biểu có mô hình chưa triển khai được là do chưa có kinh phí thực hiện; có mô hình do chưa xác định đúng cơ quan chủ trì thực hiện nên việc rà soát, cung cấp dữ liệu không đáp ứng yêu cầu; một số mô hình còn liên quan đến tính pháp lý do đó chưa được cấp quyền để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia...

Hoàn thiện các thủ tục kết nối, đưa Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đi vào vận hành chính thức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06; cùng với việc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các Sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Công an tỉnh – cơ quan thường trực đã đạt được trong thời gian vừa qua trong triển khai thực hiện Đề án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã lưu ý một số tồn tại cần phải khắc phục để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo đúng lộ trình, đặc biệt là hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và 38 mô hình điểm đã đăng ký, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Sở TT&TT phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục kết nối, đưa Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đi vào vận hành chính thức.

Các ngành được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các mô hình cần rà soát, đề xuất kinh phí cần để thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp; đồng thời đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện các mô hình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổ công tác của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, không được phó mặc, giao khoán cho cấp dưới, phân công phân nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.

Mặt khác, các Sở, ngành, đơn vị cần phải tập trung triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó lưu ý công tác tuyên truyền phù hợp với địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, người dân tiếp cận thông tin và hưởng ứng tham gia tích cực...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, nắm sát tình hình, kết quả, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện; phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện và kỷ cương hành chính. Trong đó, chỉ rõ nơi yếu, điểm nghẽn để đánh giá sát, đúng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, lấy đó làm căn cứ để bổ nhiệm, điều động, bình xét thi đua cuối năm cho tập thể và cá nhân...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn