Bị xử phạt 650 triệu đồng vì khai thác quặng thiếc vượt công suất

Theo đó, tại quyết định số 72/QĐ-XPHC UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hà Cương có địa chỉ phường Tây Hiếu (Nghệ An) về hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất.

Công ty TNHH Hà Cương bị phạt vì khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất. Ảnh: ĐT

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính.

Hành vi thứ nhất: Khai thác vượt công suất được cấp phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50%. Cụ thể, năm 2024, Công ty này khai thác thiếc kim loại vượt công suất 32,3% so với Giấy phép khai thác khoáng sản số 4222/GP-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Với hành vi này, Công ty TNHH Hà Cương bị xử phạt số tiền 500 triệu đồng. Buộc phải thực hiện các biện pháp cải tại công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định với số tiền lên tới hơn 427 triệu đồng.

Hành vi thứ 2: Lấn, chiếm 8.172m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất thuộc địa giới hành chính của xã (xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An) để làm bãi tập kết khoáng sản, tuyển quặng thiếc, bãi thải chưa được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất và nằm ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác mỏ. Với hành vi này, Công ty TNHH Hà Cương bị xử phạt 150 triệu đồng. Công ty còn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, số tiền hơn 35 triệu đồng.

Như vậy, tổng tiền phạt của 2 hành vi mà Công ty TNHH Hà Cương phải nộp là 650 triệu đồng; Hơn 427 triệu đồng kinh phí trưng cầu giám định và nộp lại số thu lợi bất hợp pháp hơn 35 triệu đồng. Tổng số kinh phí Công ty TNHH Hà Cương phải bỏ ra nộp phạt cho các các hành vi vi phạm và những nội dung liên quan lên đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Hà Cương do ông Phan Phúc Đức làm giám đốc.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn