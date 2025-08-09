Nghệ An: Người dân các bản bị cô lập chủ động vận chuyển nhu yếu phẩm qua sông

Bản làng bị cô lập do lũ cuốn trôi, người dân bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) phải di chuyển qua sông Nậm Nơn bằng thuyền máy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Từ khi cầu treo bắc qua sông Nậm Nơn bị lũ cuốn trôi vào cuối tháng 7 vừa qua, bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) bị cô lập. Hơn 94 hộ dân trong bản phải dùng thuyền máy để di chuyển qua sông khi có việc cần thiết. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân bản Piêng Pèn (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) ra bản Yên Hòa nhận hàng hỗ trợ được vận chuyển bằng đường sông Nậm Nơn, rồi tiếp tục chở về bản bằng xe máy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm xuống thuyền tại bến thuyền Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) để vận chuyển về bản làng chia cho người dân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ đạc, vật dụng thiết yếu nhận từ các hoạt động thiện nguyện xuống thuyền máy để qua sông Nậm Nơn về bản. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân sinh sống tại các bản làng dọc thượng nguồn sông Nậm Nơn còn cô lập đi nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm vừa được vận chuyển về bằng các chuyến thuyền máy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Thuyền máy chở lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và người vào tham gia hỗ trợ các bản cô lập khắc phục hậu quả sau mưa lũ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân các bản còn cô lập nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các hoạt động thiện nguyện tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) trước khi đưa xuống thuyền để chở về bản làng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngoài chở lương thực, nhu yếu phẩm, các chuyến thuyền còn chở người vào tăng cường cho các bản cô lập đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây nên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Người dân bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại bờ sông Nậm Nơn từ các chuyến thuyền máy chở về. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)
Người dân vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm xuống thuyền tại bến thuyền Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) để vận chuyển về bản làng còn cô lập chia cho người dân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
