Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra sản xuất và công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra lúa Hè Thu ở xã Quảng Châu

Bên cạnh những trà lúa phát triển tốt, dự báo cho năng suất cao thì có những trà lúa nhiễm sâu bệnh (trong ảnh Đoàn công tác kiểm tra cánh đồng lúa bị nhiễm sâu bệnh ở xã Minh Châu)

Hiện lúa Hè Thu trên địa bàn các xã Minh Châu, Diễn Châu và Quảng Châu đang bước vào thời kỳ trổ và chín sáp. Trên địa bàn, nhiều diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh sâu cuốn lá, rầy các loại, bệnh khô vằn. Các địa phương đã tổ chức phòng trừ, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên cây lúa vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trên địa bàn tỉnh hiện còn 600 ha lúa bị nhiễm bệnh sâu cuốn lá nhỏ (lứa 5); rầy râu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại trên diện rộng, tổng diện tích nhiễm bệnh hơn 862 ha; trên 922,3 ha lúa nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Đặc biệt bệnh khô vằn đã phát sinh gây hại trên diện rộng, với hơn 5.020 ha lúa bị nhiễm bệnh, trong đó có 476 ha bị nhiễm nặng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tại hộ gia đình chị Võ Thị Hà ở xã Quảng Châu. Vừa qua đàn lợn của gia đình chị bị Dịch tả lợn Châu Phi, đã bị tiêu hủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra khu vực chôn lấp, tiêu hủy lợn bị dịch bệnh

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng (LMLM), Cúm gia cầm (CGC), bệnh Dại. Đặc biệt, bệnh DTLCP đang diễn biến khá phức tạp tại nhiều địa phương. Đến nay, số lợn phải tiêu hủy hơn 19.813 con, với trọng lượng 1.050.287 kg. Trong đó, 8/8 xã hiện nay của huyện Diễn Châu cũ đã xẩy ra dịch (Minh Châu, Quảng Châu, An Châu, Diễn Châu, Tân Châu, Hùng Châu, Đức Châu, Hải Châu), tổng số lượng lợn đã tiêu hủy 1.617 con, trọng lượng 82.028 kg. Hiện các xã Đức Châu và Hải Châu đã hết dịch; dịch đang diễn biến khá phức tạp tại một số xã như Minh Châu, Hùng Châu,...

Chủ tịch UBND xã Diễn Châu Nguyễn Văn Lợi báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đặng Văn Minh báo cáo công tác phòng chống dịch

Với chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu, chính quyền một số địa phương chưa triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ý thức người chăn nuôi chưa cao, còn hiện tượng dấu dịch, vứt xác vật nuôi ra môi trường; thời tiết diễn biễn phức tạp, mưa nắng thất thường nên nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục phát sinh, gia tăng trong thời gian tới làm thiệt hại kinh tế của người dân, ảnh hưởng nguồn cung thực phẩm là rất lớn.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cũng như tổ chức các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã xử lý bệnh DTLCP và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ làm việc với các xã

Sau khi kiểm tra thực tế tại 3 xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã: Diễn Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Tân Châu, Quảng Châu, An Châu, Đức Châu, Hải Châu – Đây là xã của huyện Diễn Châu cũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chia sẻ với những khó khăn của các địa phương khi mới đi vào vận hành, thiếu cán bộ chuyên môn, phải xử lý nhiều nội dung công việc. Nhấn mạnh việc phòng chống dịch, xử lý dứt điểm các dịch bệnh là việc làm cấp bách cần phải được ưu tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương nhanh chóng thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP và các tổ phòng chống dịch; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; phân công cán bộ phụ trách các địa bàn thôn, xóm. Phối hợp cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch triệt để, tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài và hạn chế phát sinh ổ dịch mới.

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí để xử lý ổ dịch; mua vật tư (bảo hộ lao động, dụng cụ lấy mẫu, ủng, găng tay...), vôi bột, hóa chất... phục vụ công tác phòng, chống dịch tại địa phương; hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Khi yêu cầu phòng, chống dịch vượt quá khả năng của địa phương mới trình tỉnh hỗ trợ. Cùng với đó, tổ chức rà soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, tăng cường quản lý, kiểm tra chặt chẽ hoạt động giết mổ; bố trí, chỉ đạo nhân viên thú y thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở giết mổ chưa được cấp phép, chưa đủ điều kiện hoạt động, không có nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh.

Với dịch bệnh trên lúa Hè Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao ngành Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ phối hợp với các địa phương bám sát đồng ruộng để điều tra, phát hiện, theo dõi sát sao tình hình sinh vật gây hại cây trồng; tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo xử lý kịp thời có hiệu quả.

Đoàn công tác kiểm tra cầu Diễn Hoa

Cầu Diễn Hoa trên địa bàn xã Diễn Châu xuống cấp, hiện đang được đầu tư xây dựng mới

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Hào báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến đê Hữu Sông Bùng và các công trình dưới đê đoạn từ K0+00 ÷ K3+00 trên địa bàn xã Minh Châu

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Hào báo cáo việc triển khai một số công trình thủy lợi

Trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng đường và cầu trên tuyến đường Diễn Hoa (xã Diễn Châu); công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Hữu Sông Bùng và các công trình dưới đê tại xã Minh Châu. Đây là các công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam và Sông Bùng (xã Minh Châu). Tại 2 điểm thi công đều đang gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Minh Châu và Diễn Châu tích cực quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, sớm hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.