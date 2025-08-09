Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa

Sáng 9-8, tin từ UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông tử vong ven đường đoạn qua địa bàn.

Khu vực hiện trường nơi người dân phát hiện người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8-8, một số người dân khi đi qua khu vực mương nước xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong ở ven đường, gần đó là chiếc xe máy.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông T.Q.C. (SN 1984; ngụ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh cũ; nay là xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Công an xã Nông Cống đã phối hợp với các cơ quan chức năng tới hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nhận định có thể nạn nhân trên đường đi làm về gặp nạn dẫn tới tử vong.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được ban giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động