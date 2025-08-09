Thần dược có sẵn trong bếp giúp phòng chống và điều trị nhiều bệnh quen thuộc

Các loại quả mọng là lựa chọn tuyệt vời vì chúng cung cấp các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu. (Ảnh: ITN)

Gừng có tính nóng, có tác dụng tốt trong việc xua tan cái lạnh, thường được dùng để làm ấm dạ dày, điều hòa khí và giảm đau.

Ngoài ra, gừng còn tác dụng điều trị tốt đối với các triệu chứng như ứ đọng lạnh ở tỳ vị, chấn thương do vật lạnh và đau bụng do nhiễm lạnh.

Giảm đau và chống nóng

Khi được sử dụng làm thuốc, gừng có tác dụng chống viêm và giảm đau, các thành phần dược liệu chứa trong nó khi được hấp thụ nhanh chóng sẽ giúp giảm độ nhạy cảm của cơ thể đối với cơn đau, đồng thời nâng cao khả năng chống viêm tự nhiên của cơ thể. Khi ngấm vào cơ thể, gừng sẽ có tác dụng giảm đau và chống viêm rõ rệt.

Nếu những cơn đau đầu, đau khớp, đau dây thần kinh thường xuyên xuất hiện, sử dụng gừng có thể giúp giảm đau.

Bổ tỳ vị

Gừng cũng là một loại dược liệu giúp làm ấmbổ tỳ vị, có khả năng loại bỏ độ ẩm lạnh và nâng cao khả năng chống lạnh của cơ thể, giúp giảm nhanh các triệu chứng hư hàn của tỳ vị.

Hơn nữa, khi cơ thể xuất hiện triệu chứng lạnh dạ dày, đau bụng, hoặc chức năng tiêu hóa giảm sút, bạn có thể giảm nhẹ triệu chứng bằng cách sử dụng một lượng gừng thích hợp.

Ngăn ngừa huyết khối

Đối với những người trung niên và cao tuổi thường xuyên bị huyết khối, gừng có hiệu quả phòng ngừa rõ ràng.

Một số thành phần thuốc trong loại dược liệu này có thể tạo ra tác dụng ức chế đáng kể đối với tiểu cầu trong cơ thể, giúp ức chế hoạt động của tiểu cầu, ngăn chặn tiểu cầu kết tụ thành khối gây tắc nghẽn trong mạch máu.

Thường xuyên sử dụng gừng cũng giúp nâng cao hoạt động của hệ tim mạch, đồng thời nâng cao khả năng kháng đông máu trong cơ thể.

Thúc đẩy lưu thông máu

Cháo gừng ăn lúc đói sẽ có tác dụng điều trị triệu chứng lạnh bụng. (Ảnh: ITN)

Gừng còn có thể có tác dụng bảo vệ đối với các mạch máu trong cơ thể, giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của mạch máu, đồng thời ngăn ngừa mạch máu bị lão hóa, cứng lại, loại bỏ những chất thải trong máu còn lại trên thành mạch.

Khi tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, gừng cũng có thể duy trì sự ổn định của chức năng mạch máu, hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của một số bệnh về máu và bệnh tim mạch, não.

Thực tế, gừng vừa là thuốc vừa là thực phẩm, ngoài việc được dùng làm thuốc, nó còn được sử dụng khá phổ biến trong ẩm thực, có thể sử dụng như gia vị, phụ gia, hoặc để làm sốt cà ri – thành phần cho nhiều món ăn ngon.

Cách nấu cháo gừng

Chuẩn bị một ít gừng, gạo tẻ và vỏ quýt khô với lượng vừa đủ. Đầu tiên, ngâm vỏ quýt khô trong nước rồi lấy phần ruột trắng ra, sau đó dùng nước để nấu gừng và vỏ quýt khô.

Khi đã nấu xong, lọc lấy nước và cho gạo tẻ vào nấu cháo. Khi đã nấu cháo xong, ăn lúc đói sẽ có tác dụng điều trị triệu chứng như lạnh bụng, hay gặp gió lạnh, cũng như khi ăn đồ sống lạnh mà gặp phải cơn đau.

Gà hầm gừng

Chuẩn bị một con gà trống, một lượng gừng vừa đủ, vỏ quýt khô, hạt tiêu, hành, tỏi, v.v. Đầu tiên, rửa sạch gà rồi cắt thành từng miếng vừng ăn rồi cho vào nồi, sau đó thêm gia vị đã chuẩn bị và nước sạch, hầm trong một thời gian cho đến khi thịt tách ra khỏi xương là có thể dùng được. Món ăn này có tác dụng bổ khí, tán hàn, giúp giảm đau nhức.

“Thần dược” tự chế

Chuẩn bị loại gừng tốt và hương phụ(hay còn gọi là cỏ cú – một vị thuốc trong y học cổ truyền). Nghiền hai loại này thành bột mịn, sau đó rây và trộn đều, cuối cùng chế thành viên hoàn.

Loại “thần dược” này có tác dụng lưu thông khí gan, điều hòa nhiệt độ trong bụng, xua tan lạnh. Thường dùng để điều trị các triệu chứng như gan ứ trệ, ngực bụng đầy chướng, khí bị lạnh ngưng tụ.

Mặc dù gừng là một vị thuốc có công dụng bảo vệ sức khỏe khá mạnh mẽ, nhưng tính nhiệt của nó không phù hợp với một số người dễ bị nhiệt hoặc có thể chất nóng.

Ngoài ra, những người có âm hư nhiệt và có nhiệt trong dạ dày cũng không nên sử dụng gừng thường xuyên để tránh gây hại cho cơ thể.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn