Từ sới bạc tại nhà đến bản án nghiêm khắc

Ngày 8/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Oanh (SN 1983) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1973), cùng trú tại phường Hoàng Mai tỉnh Nghệ An, về tội "Đánh bạc".

Theo hồ sơ vụ án, trong các ngày 9 và 10/7/2024, tại nhà riêng của Oanh, bị cáo này đã cùng một số người khác – trong đó có Nguyễn Thị Hoa – tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài và ghi số lô đề.

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Cụ thể, trong ngày 9/7, số tiền Oanh dùng để ghi lô đề là hơn 74 triệu đồng, trong đó ghi cho Hoa hơn 26 triệu đồng. Đến ngày 10/7, số tiền ghi lô đề của Oanh tăng lên hơn 107 triệu đồng, riêng phần liên quan đến Hoa là hơn 42 triệu đồng.

Ngoài ra, với hình thức đánh bài, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng là hơn 7 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thị xã Hoàng Mai (cũ) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thị Hoa 12 tháng tù cùng về tội “Đánh bạc”. Sau đó, cả hai bị cáo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên phúc thẩm, hai bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo Oanh trình bày, sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bản thân là người khuyết tật, từng tham gia chống dịch Covid-19, có đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện như ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây nhà đại đoàn kết năm 2024.

Ngoài ra, bị cáo từng được khen thưởng trong quá trình công tác tại một trường mầm non, gia đình cũng có người có công với cách mạng.

Bị cáo Hoa cũng nêu hoàn cảnh khó khăn: là lao động chính trong nhà, chồng mất, con trai đầu đang cai nghiện ma túy. Ngoài ra, Hoa đã tự nguyện nộp lại số tiền bị truy thu, gia đình có công với cách mạng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: bị cáo Oanh giữ vai trò đầu vụ, có hành vi phạm tội nhiều lần, từng hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự.

Tuy nhiên, bị cáo là người khuyết tật và có nhiều tình tiết mới được xem xét để áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật. Do đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 3 năm tù giam.

Đối với bị cáo Hoa, xét thấy có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội, HĐXX tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn