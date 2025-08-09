Cua hoàng đế phiên bản Việt gây sốt ở Quảng Ninh ngon, rẻ cỡ nào?

Bên cạnh sá sùng, ngán hay sam, vùng biển Quảng Ninh còn có một loài hải sản được ví như "cua hoàng đế" được du khách mê mẩn. Đó là cù kỳ, hay còn gọi cùm cùm, cua đá. Ảnh: Facebook
Trong khi cua hoàng đế giá lên đến tiền triệu mỗi kg, cù kỳ chỉ bằng một phần mười nhưng vẫn khiến không ít người mê mẩn bởi độ thơm ngon và hương vị đậm đà. Ảnh: Facebook
Cù kỳ vỏ nâu sẫm, hai càng to và khỏe - nơi tập trung phần lớn thịt chắc. Ảnh: Facebook
Thân cua ít thịt hơn. Thịt cù kỳ không ngọt bằng cua biển nhưng đậm đà và có vị riêng, đặc biệt là khi ăn nóng. Ảnh: Facebook
Mức giá của cù kỳ khá “dễ chịu”, dao động từ 120.000 – 210.000 đồng/kg, phụ thuộc vào kích thước và mùa vụ. Ảnh: Facebook
Thậm chí, một số nơi bán cù kỳ theo con chỉ 19.000 đồng. Vì thế, nhiều người gọi vui cù kỳ là “cua hoàng đế phiên bản Việt” - ăn thỏa thích không lo “đau ví”. Ảnh: Facebook
Cù kỳ thường sống trong các khe đá, vách đá ven biển hoặc trong rừng ngập mặn. Ngoài ra, cù kỳ cũng được nuôi tại các trang trại nhỏ, bè nổi hay khu vực đê chắn sóng. Ảnh: Quảng Ninh Top
Tháng 3 – 4 là thời điểm cù kỳ nhiều gạch, thịt dày, được đánh giá là mùa ngon nhất. Ảnh: Facebook
Tháng 5 – 6 là giai đoạn sinh sản. Từ tháng 8, gió mùa về, cù kỳ chui sâu vào hang, đánh bắt khó hơn. Ảnh: Facebook
Cù kỳ có thể chế biến thành nhiều món ngon như hấp đơn giản để giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, rang muối mặn mà đưa cơm, đến nấu bún hoặc miến...Ảnh: Du lịch Hạ Long
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn