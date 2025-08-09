5 đồ nội thất nên 'chôn' vào dĩ vãng, dừng dại mua

Bàn trà to bản kiểu truyền thống được nhiều gia đình lựa chọn. Nhưng thực tế, món đồ này chiếm đúng vị trí trung tâm của phòng khách, cồng kềnh, khó di chuyển. Ảnh: Getty
Vì vậy, có thể dùng bàn trà nhỏ gọn hoặc bàn góc linh hoạt hơn. Thậm chí có thể bỏ hẳn bàn trà, trải một tấm thảm lớn giúp mở rộng không gian sinh hoạt. Ảnh: Getty
Nhiều người chọn sofa góc kiểu quý phi vì nghĩ rằng nằm xem phim sẽ rất thích. Thực tế, sofa này chiếm quá nhiều diện tích, đặc biệt là với nhà nhỏ. Ảnh: Getty
Thay vào đó, nên dùng sofa thẳng kết hợp ghế đôn vừa linh hoạt, vừa tiện di chuyển, nằm nghỉ hay kê chân...Ảnh: Pula
Ghế dài đặt cuối giường là một món nội thất "có cũng được, không cũng chẳng sao. Chiếc ghế này thường chỉ được dùng để đặt tạm quần áo mặc dở nhưng lại chiếm diện tích lưu thông, nhất là trong phòng ngủ nhỏ. Ảnh: Sofa Việt Phát
Giải pháp thay thế là lắp vài móc treo tường để treo quần áo đang mặc dang dở. Cách này gọn và tiết kiệm diện tích hơn. Ảnh: Getty
Ghế bar chân cao rất khó ngồi lâu, vài phút đã thấy mỏi lưng, tê chân, thậm chí đau cột sống. Ảnh: Homedit
Vì vậy, nên thay bằng ghế ăn thông thường, độ cao vừa phải, phù hợp hơn nhiều khi dùng hàng ngày. Ảnh: Homedit
Bàn ăn mặt đá từng được nhiều bạn trẻ mê decor ưa chuộng. Nhưng thực tế, đá mỏng, dễ vỡ, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể bị nứt, sứt góc. Ảnh: Nội Thất Furniland
Thay vào đó, hãy dùng bàn ăn gỗ tự nhiên, dễ vệ sinh và thân thiện với không gian sống hàng ngày. Ảnh: NoithatMinhKhoi
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn