Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì uống lá lộc mại chữa táo bón

Theo gia đình, trước đó 5 ngày, bé bị táo bón nên người nhà nghe theo bài thuốc dân gian, hái lá lộc mại về nấu nước cho bé uống. Sau khi uống, các triệu chứng bất thường xuất hiện và tăng dần, buộc gia đình đưa bé đi viện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị thiếu máu nặng, tan máu cấp do ngộ độc lá lộc mại trên nền bệnh thiếu men G6PD.

Bác sĩ cấp cứu cháu bé 3 tuổi ngộ độc sau uống nước lá lộc mại. (Ảnh: Phương Phương)

Bác sĩ CKI Trương Công Thành – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình – cho biết: men G6PD tồn tại trên màng hồng cầu, giúp bảo vệ hồng cầu khỏi bị phá hủy. Ở người thiếu men này, khi ăn hoặc uống các chế phẩm từ lá lộc mại (chứa chất gây tan máu cấp), sẽ dễ dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng, tổn thương gan, thận và nhiều cơ quan khác. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng lá lộc mại hay các loại lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có cơ sở khoa học, đặc biệt với người thiếu men G6PD. Khi xuất hiện dấu hiệu ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được xử trí.

Lá lộc mại (một số nơi gọi là “lá mọi”) là lá của cây cao khoảng 2–3 mét, mọc hoang dại. Ở liều nhỏ, lá có tác dụng nhuận tràng; ở liều lớn, có tác dụng tẩy mạnh và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc. Một số địa phương vẫn truyền miệng dùng lá này chữa táo bón, kiết lỵ…nhưng thực tế, việc sử dụng không đúng cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Tác giả: Vân Hồng

Nguồn tin: Báo VOV