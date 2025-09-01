Khu lưu niệm Phan Bội Châu - nơi bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ

Bức tượng đồng chân dung Phan Bội Châu là một công trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện khí phách hiên ngang, bất khuất và ánh mắt đau đáu nỗi niềm non sông của nhà chí sĩ.
Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại xã Vạn An (Nghệ An) là nơi tri ân, tưởng niệm và lưu giữ những dấu ấn về cuộc đời nhà chí sĩ yêu nước. Khu lưu niệm gồm 2 điểm: quê nội ở làng Đan Nhiễm và quê ngoại ở làng Sa Nam, hiện nay đều nằm trên địa bàn xã Vạn An.
Toàn bộ khu lưu niệm rộng hơn 6.000m², là quần thể di tích hài hòa, vừa cổ kính vừa trang nghiêm, gắn liền với những năm tháng ấu thơ và con đường cứu nước của nhà chí sĩ Phan Bội Châu, hiện có các hạng mục như Nhà tưởng niệm, 2 ngôi nhà tranh lưu niệm, nhà trưng bày, tượng đài và các công trình phụ trợ.
Trung tâm khu di tích là 2 ngôi nhà tranh do cụ Phan Văn Phổ, thân sinh nhà chí sĩ Phan Bội Châu, dựng năm 1860. Mỗi nhà đều có 3 gian, 4 mái, 2 hồi, với diện tích lần lượt 46,11m² và 42,32m². Đây là không gian sống giản dị của một gia đình nhà nho nghèo, cũng là nơi cụ Phan được cha dạy những bài học chữ nghĩa và đạo làm người đầu tiên.
Bên trong ngôi nhà là những vật dụng mộc mạc như bộ tràng kỷ tre, án thư, tấm phản gỗ, rương, tủ… Tất cả đều nhuốm màu thời gian, gợi lại không gian sinh hoạt giản dị của một gia đình nhà Nho xưa và bầu không khí hoài niệm về cội nguồn của nhà chí sĩ Phan Bội Châu.
Công trình Nhà tưởng niệm Phan Bội Châu được xây dựng khang trang nhờ sự vận động, đóng góp của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Đây là nơi để nhân dân và du khách thập phương dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của nhà chí sĩ cho dân tộc.
Gian thờ chính trong Nhà tưởng niệm được bài trí trang trọng. Di ảnh của cụ Phan được đặt ở vị trí trung tâm, khói hương nghi ngút quanh năm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của người Việt.
Bức tượng đồng chân dung Phan Bội Châu là một công trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện khí phách hiên ngang, bất khuất và ánh mắt đau đáu nỗi niềm non sông của nhà chí sĩ. Tượng có tổng chiều cao 5,4 m; phần tượng đồng cao 3,2 m đặt trên bệ bê tông ốp đá xanh Thanh Hóa cao 2,2 m. Các mặt đế được tạo khối gồ ghề, khúc khuỷu, gợi hình ảnh con đường gian nan mà cụ đã trải qua trong hành trình tìm đường giải phóng dân tộc.
Khu di tích còn có Nhà trưng bày, nơi lưu giữ và giới thiệu hàng trăm tài liệu, hiện vật quý giá liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cụ Phan Bội Châu.
Ngày nay, Khu lưu niệm Phan Bội Châu đã trở thành một "địa chỉ đỏ", điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình về với Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt.
Khu lưu niệm Phan Bội Châu không chỉ là nơi lưu giữ di sản, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần Sào Nam bất diệt, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tác giả: Trường Hùng
Nguồn tin: phunuvietnam.vn