Khu lưu niệm Phan Bội Châu - nơi bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ

Trung tâm khu di tích là 2 ngôi nhà tranh do cụ Phan Văn Phổ, thân sinh nhà chí sĩ Phan Bội Châu, dựng năm 1860. Mỗi nhà đều có 3 gian, 4 mái, 2 hồi, với diện tích lần lượt 46,11m² và 42,32m². Đây là không gian sống giản dị của một gia đình nhà nho nghèo, cũng là nơi cụ Phan được cha dạy những bài học chữ nghĩa và đạo làm người đầu tiên.