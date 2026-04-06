Khu đất sẽ xây dựng trung tâm hành chính Nghệ An gần 5.700 tỉ đồng

Hôm nay 6/4, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, dự án này được triển khai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với quy mô khoảng 45ha; mặt phía trước giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò, các mặt còn lại gần khu dân cư hiện hữu.

Phía bên trái là khu đất được quy hoạch dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An giáp với đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Quốc Huy

Mục tiêu tổng thể của dự án là đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Từng bước tập trung, sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, khoa học, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông qua việc triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dự án nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước, giảm áp lực cân đối vốn đầu tư công trong ngắn hạn. Đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất và tài sản công thông qua cơ chế thanh toán hợp đồng BT theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành, Trung tâm hành chính tỉnh sẽ tạo môi trường làm việc tập trung, chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số,...

Toàn cảnh khu đất hiện hữu. Ảnh: Quốc Huy

Công trình là nơi làm việc tập trung của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành, phục vụ hơn 2.100 cán bộ, công chức, viên chức.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư PPP khoảng 5.445 tỷ, vốn nhà nước 235 tỷ. Tổng diện tích sàn gần 195.000 m², gồm các khối làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và hạ tầng phụ trợ.

Theo phương án, khối trụ sở này cao khoảng 12 tầng; các sở, ngành bố trí tại 6–8 tòa nhà cao 4–10 tầng, có tầng hầm. Công trình dự kiến triển khai trong khoảng 2 năm, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành xây dựng, nghiệm thu. Phường Vinh Lộc là địa bàn chịu ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 37,4ha trong tổng diện tích dự án.

Khu đất xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An rộng khoảng 45ha. Ảnh: Quốc Huy

Trong đó, hơn 30ha là đất nông nghiệp, liên quan khoảng 196 hộ dân thuộc hai xã cũ (Nghi Phong và Nghi Xuân).

Theo Ủy ban nhân dân phường Vinh Lộc cho biết, khó khăn hiện nay là cần sớm hoàn tất trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư nhằm bố trí kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Lộc Nguyễn Đức Thọ cho biết, phần lớn diện tích dự kiến thu hồi trên địa bàn là đất nông nghiệp (thuộc xã Nghi Thạch cũ), nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hiện đang sử dụng. Ảnh: Quốc Huy

Hiện tại, trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và nhiều sở, ngành đang đặt trên các tuyến phố Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Sỹ Sách thường xảy ra tắc đường cục bộ vào thời gian cuối buổi chiều mỗi ngày.

Việc xây dựng trung tâm hành chính mới được kỳ vọng sẽ đưa các cơ quan cấp tỉnh tập trung làm việc một đầu mối gần nhau, giảm áp lực cho cơ sở hạ tầng vùng thành phố Vinh cũ và tạo đà phát triển cho khu đất mới giáp biển Cửa Lò.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn