Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An: Kỳ vọng phát triển toàn diện khu vực dân cư mới

Theo đó, Sở Xây dựng Nghệ An vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về phương án xây dựng trung tâm hành chính tỉnh mới. Trụ sở mới dự kiến đặt tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với quy mô khoảng 45ha.

Theo đề xuất, trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An mới sẽ là nơi làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 14 sở, ban, ngành, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.120 cán bộ, công chức, viên chức.

Bản vẽ quy hoạch dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An (ảnh Báo Lao Động)

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.260 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 2.312 tỷ đồng, thiết bị 961 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 235 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng. Phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến sử dụng ngân sách tỉnh; còn lại khoảng 4.025 tỷ đồng đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng – chuyển giao, thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án khoảng 4 năm.

Công trình có tổng diện tích sàn gần 195.000m², gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và các hạng mục phụ trợ. Trong đó, khối trụ sở Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh dự kiến cao khoảng 12 tầng. Các sở, ban, ngành được bố trí tại 6-8 tòa nhà cao từ 4-10 tầng và thêm một tầng hầm.

Phường Vinh Lộc là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 37,4ha trong tổng diện tích dự án. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 30ha, liên quan khoảng 196 hộ dân thuộc 2 xã cũ (Nghi Phong và Nghi Xuân). Ngoài ra còn có đất ở, đất vườn (0,87ha), đất nghĩa địa (1,26ha) và hơn 4,45ha đất khác do địa phương quản lý. Đại diện UBND phường Vinh Lộc cho biết, khó khăn hiện nay là cần sớm hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án, trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư nhằm bố trí kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hiện nay

“Khu đất quy hoạch bám trục đại lộ Vinh – Cửa Lò, hạ tầng giao thông đã cơ bản hoàn thiện. Khi trung tâm hành chính đi vào hoạt động sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, bất động sản; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và nâng vị thế khu vực”, đại diện phường Vinh Lộc thông tin thêm.

Trong khi đó khu vực đất thu hồi để triển khai dự án tại xã Đông Lộc chủ yếu là đất nông nghiệp (thuộc xã Nghi Thạch cũ) nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc thì địa phương cũng như người dân kỳ vọng trung tâm hành chính tỉnh mới khi hình thành sẽ kéo theo sự phát triển toàn diện của các hoạt động dịch vụ, thương mại, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định Đông Lộc phát triển theo hướng đô thị, dịch vụ, thương mại. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, ông Thọ cho biết thêm.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã Đông Lộc cũng lưu ý, việc triển khai dự án có thể khiến giá đất khu vực biến động, xuất hiện các đợt “sốt đất” cục bộ. Do đó, địa phương khuyến cáo người dân cần thận trọng, đảm bảo đầy đủ pháp lý khi thực hiện các giao dịch mua bán trong thời gian tới.

Tác giả: Xuân Hòa

Nguồn tin: cuuchienbinh.vn