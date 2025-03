Khởi tố vụ án vợ mua bằng lái xe giả cho chồng sử dụng

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, sử dụng tài liệu giả của cơ quan" theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, vào 14h ngày 4/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Bạch Thái Bưởi, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam phát hiện xe ô tô do Phạm Thế Anh (sinh năm 1991, ở tổ 4, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển theo hướng Vực Vòng - Phủ Lý vi phạm lỗi vượt quá tốc độ quy định.

Tổ công tác tiến hành dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu Phạm Thế Anh xuất trình giấy tờ xe cùng giấy phép lái xe theo quy định. Lực lượng chức năng phát hiện Giấy phép lái xe ô tô hạng B2, mang tên Phạm Thế Anh, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam cấp ngày 19/4/2024 nghi làm giả.

Quá trình làm việc, Phạm Thế Anh khai nhận, do tham gia thi sát hạch cấp giấy phép lái xe không đạt nên không đủ điều kiện cấp giấy phép lái xe.

Khoảng tháng 5/2024, Phạm Thị Ly (sinh năm 1980, vợ Thế Anh) đã tìm mua trên mạng xã hội Facebook giấy phép lái xe ô tô hạng B2 với giá 1.000.000 đồng.

Sau đó, Ly đưa cho Thế Anh sử dụng với mục đích trốn tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn