Phát hiện nhiều tài xế xe kéo rơ moóc dùng bằng lái xe giả

Ngày 15/3, theo Tổ CSGT số 3, thuộc Đội Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục CSGT, Bộ Công an, đơn vị đã phát hiện một số tài xế sử dụng Giấy phép lái xe giả để điều khiển xe ô tô kéo kéo sơ mi rơ moóc đường dài.

Trước đó, tối 14/3 tại Km 130 Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Tổ CSGT số 3, tiến hành dừng xe ô tô đầu kéo biển số 20H-001.56, kéo sơ mi rơ moóc biển số 20R-010.73 để kiểm tra điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tài xế là anh Phùng Văn D. (SN 1993), ngụ huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, cung cấp giấy phép lái xe hạng A1, D, FC do Sở Giao thông và Vận tải Tp.Hồ Chí Minh cấp. Tổ công tác tiến hành tra cứu Giấy phép lái xe do anh này cung cấp trên Trang thông tin giấy phép lái xe.

Tổ công tác đối chiếu với giấy phép lái xe do anh D. cung cấp và thông tin trên trang thông tin giấy phép lái xe không trùng khớp với nhau, đồng thời không có đầy đủ thông tin và dấu hiệu nhận biết của Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, Tổ CSGT thông báo với lái xe là anh D. đã có hành vi vi phạm sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ CSGT yêu cầu anh D. và chủ phương tiện xe ô tô đầu kéo biển số 20H-001.56, kéo sơ mi rơ moóc biển số 20R-010.73 chấm dứt hành vi vi phạm.

Anh D. cũng thừa nhận, Giấy phép lái xe hạng A1, D, FC đã trình cơ quan chức năng là giả.

Sau một thời gian đấu tranh thì anh D. xuất trình thêm một giấy phép lái xe hạng A1, D mang tên mình do Sở Giao thông và Vận tải Hải Phòng cấp. Anh này trình bày, mục đích làm Giấy phép lái xe giả là để sử dụng điều khiển phương tiện và khi lực lượng CSGT kiểm tra thì xuất trình cho phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Trước đó, chiều 13/3, cũng tại địa điểm trên, Tổ CSGT số 3 tiến hành dừng phương tiện ô tô đầu kéo biển số 50LD-155.74, kéo sơ mi rơ moóc tải biển số 51R-088.39 để kiểm tra điều kiện vận tải hàng hoá.

Tài xế là anh Bùi Ngọc B. (SN 1971), ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cung cấp giấy phép lái xe hạng FC do Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Ninh Bình cấp. Điều đáng nói,Tổ công tác đối chiếu giấy phép lái xe này với thông tin trên trang thông tin giấy phép lái xe không trùng khớp với nhau, đồng thời không có đầy đủ thông tin và dấu hiệu nhận biết của Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sau khi tổ CSGT thông báo anh B. sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tài xế thừa nhận Giấy phép lái xe này là giả.

Sau đó, anh B. cung cấp thêm một giấy phép lái xe hạng FC do Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Lai Châu cấp. Tài xế khai, sử dụng giấy phép lái xe giả để điều khiển phương tiện vì bị mất Giấy phép lái xe thật.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Phạm Ngọc Hải, Đoàn Luật sư Tp.Đà Nẵng cho hay, theo quy định tại Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, việc xử phạt hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả được quy định, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm hành vi không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, Giấy phép lái xe không hợp lệ.

Trong những trường hợp gây nguy hiểm cho xã hội, người dùng bằng lái xe ô tô giả còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong một số trường hợp, người vi phạm còn có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm…

Như vậy, người dân cần hết sức tránh không mua, sử dụng bằng lái xe ô tô giả. Bởi hành vi này không chỉ nguy hiểm cho người đi đường mà bản thân mình có thể bị xử phạt thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn