Bà Hà cùng những người thân trong gia đình tổ chức đánh ghen tại khách sạn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip

Chiều 28-5, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà (53 tuổi), Nguyễn Thị Tiến (37 tuổi) và Phan Hồng Thùy (33 tuổi, cùng ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy) để điều tra về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, ngày 6-5, bà Hà biết con rể là Trần Quốc Khánh (37 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy) vào một khách sạn trên địa bàn thị xã Cai Lậy cùng bà N.T.A.E. (45 tuổi) nên rủ Thùy và con ruột là Tiến cùng với những người thân vào khách sạn để đánh ghen.

Khi đến khách sạn, bà Hà, Tiến và Thùy đập cửa xông vào phòng, chửi mắng và quay video toàn bộ diễn biến sự việc.

Your browser does not support the video tag.

Khởi tố nhóm người vào khách sạn đánh ghen, quay clip để cưỡng đoạt tài sản

Sau đó, bà Hà, Tiến và Thùy đe dọa, gây áp lực để chiếm đoạt trang sức đang mang trên người của bà E. là 17 chiếc vòng vàng 18K để Tiến mang về nhà cất giữ.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà E. đã trình báo công an.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ