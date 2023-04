Clip: Hùng hổ đi đánh ghen, người phụ nữ bị đối thủ đánh tơi tả

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cụ thể, một người phụ nữ có ý định đi đánh ghen một cô gái vì nghi ngờ rằng cô này đang có mối quan hệ với chồng mình. Tuy nhiên, do không có sự chuẩn bị trước, người vợ đã nhanh chóng bị áp đảo trong cuộc cãi vã.

Thậm chí, cô gái kia còn hung hăng túm tóc người phụ nữ, dúi đầu xuống bàn rồi đổ nước vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, cô gái trẻ còn gọi thêm vài người bạn đến để kéo người phụ nữ ra đường đánh tiếp.

Sau màn ẩu đả, tất cả kéo nhau trở lại cửa hàng ban đầu. Cô gái trẻ sau đó đã tuyên bố với người phụ nữ rằng mình và chồng cô ta không có mối quan hệ gì hết.

Cuối cùng, các nhân chứng đã giúp người vợ gọi cảnh sát đến can thiệp. Tất cả đều bị đưa về đồn sau đó để điều tra.

