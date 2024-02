Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua hóa đơn trái phép để trốn thuế

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an TX Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Đức Dũng (42 tuổi, trú phường Lam Sơn - là Giám đốc Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt) vì mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy (51 tuổi, trú xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) vì mua bán trái phép hoá đơn.

Trước đó, Công an phát hiện Công ty Đức Đạt đóng tại phường Lam Sơn do Dũng làm Giám đốc đã mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp (DN) có địa chỉ tại Hải Dương và Nam Định để kê khai khấu trừ thuế GTGT, có dấu hiệu trốn thuế.

Được biết, để giảm trừ một phần số tiền thuế phải nộp, Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy ở Nam Định và một số người khác để mua khống hóa đơn GTGT đầu vào nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Dũng đã mua trái phép 35 hóa đơn thuế của 6 DN tại Hải Dương và Nam Định với các mặt hàng như đất giàu sắt, than… với tổng tiền hàng là hơn 12,5 tỷ đồng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Khám xét nơi ở của Dũng, Công an đã thu giữ con dấu của Công ty Đức Đạt và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an xử lý.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn