Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 1080%/năm

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn là yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ, tài sản có giá trị khác hoặc phải trả tiền góp hàng ngày, Trần Thị Đoàn đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Quảng Khê với mức lãi suất từ 2 nghìn đến 30 nghìn/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 72%/năm đến 1080%/năm).

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là ổ đỏ), 72 giấy vay mượn tiền và một số giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Thị Đoàn.

Trong đó xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023 Đoàn đã cho Võ Thị Bích (SN 1979), trú tại xã Quảng Khê vay nhiều lần với số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng bằng việc thế chấp sổ đỏ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 12 năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Bích về hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bước đầu xác định, Bích đã cùng với 1 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch, quen biết qua mạng xã hội) làm giả hàng chục sổ đỏ để cầm cố, thế chấp vay tiền của Đoàn và một số người khác. Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã thu giữ 19 sổ đỏ giả cùng một số tang vật, tài liệu liên quan khác.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Ai từng vay tiền của Trần Thị Đoàn với lãi suất cao đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong qua Đội Điều tra tổng hợp để phối hợp giải quyết.

Tác giả: Minh Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân