Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 60 tấn giá đỗ 'ngậm' chất kích thích

Lực lượng công an làm việc với Nguyễn Văn Tân (áo kẻ) tại cơ sở sản xuất giá đỗ "ngậm" hóa chất - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 19-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn Tân (42 tuổi) ở thành phố Bắc Giang.

Tân bị khởi tố vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ trên hai tấn giá đỗ từ 1-4 ngày tuổi cùng các dụng cụ, hóa chất sản xuất giá đỗ tại cơ sở sản xuất của Nguyễn Văn Tân.

Theo điều tra, từ tháng 1-2025 đến ngày bị phát hiện, Tân đã dùng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine để sản xuất giá đỗ.

Đây là một loại chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Trung bình mỗi ngày cơ sở này đã sản xuất khoảng 500kg giá đỗ.

Tổng cộng từ đầu năm đến nay cơ sở này đã tiêu thụ khoảng 60 tấn giá "ngậm" chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ