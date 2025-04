Nghệ An: Bên trong xưởng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ 'ngậm' hóa chất

Người tiêu dùng "giật mình" trước thông tin một đường dây sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất số lượng lớn ở Nghệ An bị triệt phá - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Bốn bị can vừa bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"gồm: Lưu Mạnh Hưởng (32 tuổi), Lưu Văn Trung (28 tuổi), cùng ngụ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Trần Khắc Duy (35 tuổi) và Nguyễn Văn Hướng (27 tuổi), cùng ngụ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ để giá đỗ to, mập, ngắn rễ và đẹp mắt hơn, bán thu lợi nhuận cao hơn, từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các bị can này đã sản xuất và bán ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm có sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine ngâm, tưới giá đỗ.

Hình ảnh bên trong các cơ sở sản xuất giá đỗ cho thấy có hàng ngàn chiếc lu màu xanh dùng để ủ giá đỗ cùng hóa chất.

Công an Nghệ An bắt 4 người sản xuất 3.500 tấn giá đỗ 'ngậm' hóa chất

Theo cơ quan chức năng, hóa chất 6-Benzylaminopurine mà các đối tượng sử dụng tưới vào các lu giá đỗ trong quá trình sản xuất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu con người tiếp xúc hoặc ăn phải sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bày tỏ bức xúc trước vấn nạn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Cận cảnh cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất ở Nghệ An:

Đây là chuyên án của Công an tỉnh Nghệ An trong việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” của UBND tỉnh Nghệ An nhằm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Bốn cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất ở các phường Trung Đô, Vinh Tân, Nghi Phú, thành phố Vinh - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Giá đỗ to, mập, ngắn rễ và đẹp mắt hơn sau khi được ngâm hóa chất - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Tang vật thu giữ gồm gần 2.000 lu chứa giá đỗ các loại, có tổng khối lượng khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất, 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật liên quan khác - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Nhiều thùng nhựa có kích cỡ khác nhau bên trong cơ sở sản xuất giá đỗ - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường các thùng chứa giá đỗ, hóa chất - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất - Ảnh: TRỌNG TUẤN

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ