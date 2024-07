Khoảnh khắc tàu hoả tông văng xe bán tải ở Đồng Nai: Chuông báo đường tàu kêu inh ỏi nhưng tài xế vẫn cố tình vượt lên

Tối 28-7, tại vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận (phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) đã xảy ra tai nạn giữa xe bán tải và tàu hỏa khiến 2 người tử vong thương tâm.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Khoảnh khắc ô tô bán tải bị tàu hoả tông văng ở Đồng Nai, 5 người thương vong (Nguồn clip: FB)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút, xe ô tô bán tải đi từ con hẻm cặp đường ray ra đường Phạm Văn Thuận. Lúc này chuông báo đường tàu vang lên nhưng xe ô tô bán tải cố vượt nên bị tàu hoả tông vào phần đầu. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải văng ra va chạm vào một chiếc xe chở rác gần đó và xe máy.

Góc quay khác vụ xe bán tải cố vượt qua đường sắt gây tai nạn kinh hoàng ở Đồng Nai (Nguồn clip: Người Biên Hoà)

Hiện trường vụ tai nạn ở Đồng Nai

Theo nhân viên trực tại chốt đường sắt, khi đó, tàu hỏa đã gần tới, barrier đã được hạ xuống, nhân viên cũng thổi còi liên tục nhưng xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển tới và xảy ra va chạm với tàu hỏa. Ngay sau đó, xe bán tải văng vào xe rác bên đường và khiến 1 nhân viên thu gom rác và 1 bé trai khoảng 13 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Tàu hỏa đang phải dừng lại để phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

