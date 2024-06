Tàu hỏa tới, cô gái vẫn lao ra đường ray tạo dáng ở phố cà phê đường tàu

Người đàn ông kịp đẩy cô gái vào phía trong, trước khi tàu hỏa tới - Ảnh: HN TV

Ngày 18-6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cô gái lao ra giữa đường ray để tạo dáng chụp ảnh. Lúc này, một đoàn tàu hỏa đang lao tới.

Đoạn clip được quay tại phố cà phê đường tàu đoạn qua phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Anh N.V. cho biết người đàn ông lao ra kéo nữ du khách vào bên trong là ông P.H. (61 tuổi - bố anh V.).

Anh V. kể cô gái trong video là một du khách. Cô cùng một người khác đi dọc đường ray trong xóm cà phê đường tàu vào ngày 17-6.

Tá hỏa với nữ du khách lao ra đầu tàu hỏa tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu

Thời điểm tàu đến, người dân và các chủ kinh doanh đã yêu cầu du khách đứng vào vùng an toàn. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray định tạo dáng chụp ảnh. Tàu liên tục kéo còi thông báo.

Chứng kiến hành động của du khách, ông H. đứng bên đường đã vội vàng lao đến ngăn cản, kịp thời kéo cô vào trong trước khi tàu hỏa chạy đến.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) cho hay các đơn vị chức năng đang kiểm tra sự việc và sẽ có hình thức xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguôn tin: Báo Tuổi Trẻ