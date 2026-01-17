Khen thưởng 2 nữ hộ sinh đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên tàu SE4

Thời điểm hai nữ hộ sinh và nhân viên tổ tàu SE4 hỗ trợ sản phụ sinh nở thành công

Sáng 17-1, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung vừa có quyết định tặng giấy khen cho 2 nữ nhân viên y tế của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vì "Đã có thành tích xuất sắc xử trí cấp cứu kịp thời, thành công cho sản phụ sinh non trong tình huống nguy cấp trên chuyến tàu SE4 đêm 10-1-2026".

Hai cá nhân được khen thưởng gồm: Nguyễn Thị Giang, Hộ sinh trưởng, Khoa phụ ngoại và Nguyễn Hồng Hoa, Hộ sinh, Khoa phụ nội tiết, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, khoảng 23 giờ 10 ngày 10-1, trên chuyến tàu SE4 đang hành trình từ ga Sài Gòn đi Hà Nội, sản phụ Lê Thị T.N. (34 tuổi, mang thai ở tuần thứ 34) bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh non. Cơn chuyển dạ ập đến quá nhanh và dồn dập, không thể chờ tàu dừng để chuyển đến cơ sở y tế.

Nhân viên tổ tàu chăm sóc chu đáo em bé sau khi chào đời an toàn. Ảnh: ĐSVN

Giữa toa tàu chật hẹp, rung lắc, thiếu thốn các trang thiết bị y tế chuyên dụng cho một ca sinh non, sự an nguy của cả hai mẹ con sản phụ trở thành nỗi lo lắng của toàn bộ tổ tàu và hành khách.

Sau khi nghe tiếng loa của tổ tàu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp, hai nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Hồng Hoa đang trên tàu đi ra một tỉnh phía Bắc để dự thi tay nghề đã lập tức có mặt. Hai nữ hộ sinh phối hợp chặt chẽ với tổ tàu, trấn an tinh thần, động viên và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ từng bước đỡ đẻ ngay trên toa tàu, giúp sản phụ vượt cạn thành công.

Sau khi tàu dừng, mẹ con sản phụ đã được đưa đến cơ sở y tế. Ảnh: ĐSVN

Đến gần 1 giờ sáng 11-1, một bé trai nặng khoảng 2,6kg đã cất tiếng khóc chào đời, bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con trong niềm hạnh phúc vỡ òa, thán phục của mọi người trên tàu. Sau sinh, hai nữ hộ sinh tiếp tục chăm sóc, theo dõi cẩn trọng cho sản phụ và bé.

Ngay sau đó, tổ lái tàu đã dừng tàu tại ga Cầu Giát (tỉnh Nghệ An) để chuyển mẹ và bé đến bệnh viện địa phương tiếp tục chăm sóc. Hai nữ hộ sinh đã trao đổi bàn giao công tác chuyên môn kỹ càng cho các đồng nghiệp, rồi mới an tâm tiếp tục lên đường hành trình ra Bắc.

Thời điểm tàu dừng, mẹ con sản phụ được đưa đến cơ sở y tế. Ảnh: ĐSVN

Tác giả: Dương Quang

