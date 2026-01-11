Hai nữ hộ sinh đỡ đẻ thành công cho sản phụ sinh non trên tàu hỏa

Thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, rạng sáng 11/1 trên chuyến tàu SE4. Khi tàu đang hành trình từ Nam ra Bắc, sản phụ Lê Thị T.N. (34 tuổi), mang thai ở tuần thứ 34, bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ sinh con sớm.

Do diễn biến chuyển dạ nhanh và dồn dập, sản phụ không thể chờ tàu đến ga để đưa vào cơ sở y tế. Trước tình huống khẩn cấp, tổ tàu lập tức phát loa thông báo tìm người có chuyên môn y tế hỗ trợ.

Hai nữ hộ sinh của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ, giúp sản phụ vượt cạn an toàn.

Nghe thông báo, hai cán bộ y tế của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đang có mặt trên tàu là chị Nguyễn Thị Giang - Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ Ngoại và chị Nguyễn Hồng Hoa - nữ hộ sinh Khoa Phụ Nội tiết, nhanh chóng tiếp cận sản phụ.

Thời điểm đó, cả hai đang trên đường ra Nam Định tham dự kỳ thi tay nghề.

Ca sinh diễn ra trong không gian chật hẹp, tàu rung lắc liên tục và hoàn toàn không có các thiết bị hỗ trợ sinh nở chuyên dụng.

Tuy vậy, bằng kinh nghiệm chuyên môn và sự bình tĩnh, hai nữ hộ sinh đã trấn an tinh thần sản phụ, theo dõi sát diễn biến và tiến hành hỗ trợ sinh ngay tại toa tàu.

Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 11/1, bé trai nặng 2,6kg đã chào đời an toàn, cất tiếng khóc khỏe mạnh trong sự vỡ òa của hành khách và tổ tàu.

Sau khi em bé ra đời, hai cán bộ y tế tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của sản phụ, chăm sóc trẻ sơ sinh sinh non để phòng ngừa các nguy cơ biến chứng.

Ngay sau đó, tàu dừng tại ga Cầu Giát, lực lượng chức năng phối hợp đưa hai mẹ con sản phụ đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn