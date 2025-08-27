Khánh Hòa bầu thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 27-8, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với kết quả 55/58 phiếu bầu, ông Lê Huyền (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Huyền.

Ông Lê Huyền sinh 1972, quê quán Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nay là phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ông Huyền có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Lê Huyền nhận hoa chúc mừng

Ông Lê Huyền từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận.

Vào tháng 12-2020, ông Huyền được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016–2021.

Như vậy, sau sắp xếp, UBND tỉnh Khánh Hòa hiện có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó, ông Trần Quốc Nam là Chủ tịch UBND tỉnh; các phó chủ tịch gồm các ông: Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Long Biên và Lê Huyền.

Tác giả: Kỳ Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động