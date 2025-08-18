Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự Đại hội Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,97 triệu đồng/người/năm

Đảng bộ xã Nam Đàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ ba Đảng bộ xã: Nam Hưng, Nghĩa Thái, Nam Thanh (cũ). Đảng bộ có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (01 đảng bộ và 40 chi bộ) với 1.193 đảng viên; tổng diện tích tự nhiên 67,60 km2, dân số 24.489 người với 5.702 hộ.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Đàn Nguyễn Duy Thảo phát biểu khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân của xã Nam Đàn đã phát huy truyền thống cách mạng; kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân ước đạt 9,6%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - thuỷ sản ước đạt 36,6%; công nghiệp - xây dựng ước đạt 29,5%; dịch vụ ước đạt 33,9% (đầu nhiệm kỳ 29%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,97 triệu đồng/người/năm…

Xã Nam Nghĩa và xã Nam Thanh (cũ) được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; xã Nam Hưng và Nam Thái (cũ) được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Đàn Lê Văn Sỹ trình bày báo cáo chính trị

Đại hội Đảng bộ xã Nam Đàn nhiệm kỳ 2025 -2030 đặt mục tiêu là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Đảng và toàn dân. Phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân; đẩy mạnh thu hút ngoại lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng văn hóa, con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, thân thiện, nghĩa tình, mến khách. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Xây dựng Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường.

Đảng viên Đảng bộ xã Nam Đàn dự đại hội đại biểu lần thứ I

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 80-90 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền sử dụng đất) đạt 22-30 tỷ đồng. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 55,18%/năm, trong đó thu tiền sử dụng đất tăng bình quân 71,38%/năm; thu tăng bình quân đạt 12,65%/năm. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm giai đoạn 2025 - 2030 đạt 10 - 12%. Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản đạt 30-32%; Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng đạt 28-30%; Tỷ trọng dịch vụ đạt 36-38%...

Xây dựng xã Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xã Nam Đàn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để xây dựng xã Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề Đảng bộ xã Nam Đàn tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu chung.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên quan chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quyết tâm, quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, là động lực phát triển. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp xanh, đồng thời thu hút công nghiệp sạch và công nghệ cao; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, tái cấu trúc không gian phát triển, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp - công nghiệp hiện đại, thông minh, đô thị hóa.

Chế biến các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ ẩm thực của địa phương như thịt me, dò me Nam Nghĩa, gà đồi Nam Thái, Dê núi Nam Nghĩa, dịch vụ ẩm thực lưu động... lên tiêu chuẩn cao hơn để gắn kết với dịch vụ - du lịch, thu hút du khách, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thường xuyên, quan tâm có các giải pháp để củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc để giữ vững ổn định chính trị.

Chính quyền địa phương hai cấp vừa vận hành được hơn 1 tháng, bên cạnh những thuận lợi nhưng dự báo cũng sẽ có những khó khăn nhất định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tập trung lãnh đạo, điều hành tổ chức hoạt động, vận hành chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Quán triệt tinh thần chỉ đạo nhất quán, cốt lõi và xuyên suốt đó là chính quyền mới phải phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; chuyển trạng thái từ tư duy “hành chính quản lý” sang tư duy “phục vụ, kiến tạo”. Nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống các trụ sở, trường học, trạm y tế... đảm bảo tính liên thông, tiện lợi, tránh lãng phí.

Ngay sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan toả để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình hành động cần có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được và rõ cả trong kiểm tra, giám sát.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Đàn nhiệm kỳ 2025 -2030

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Đàn nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn