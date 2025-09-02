Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Cửa Lò

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy sử dụng phương tiện và lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 1/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo, tại khu vực biển gần cảng VISSAI, cách cầu cảng khoảng 500m, nhiều ngư dân phát hiện có 1 thuyền nhỏ bị lật úp, xung quanh thuyền có một số vật dụng cá nhân đang trôi nổi nhưng không thấy thuyền viên.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân là nam giới (sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại khối 1 Nghi Thu, phường Cửa Lò).

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã sử dụng 1 ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với ngư dân địa phương sử dụng nhiều phương tiện tàu, thuyền mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện phương tiện bị lật. Đồn cũng cử 1 tổ công tác phối hợp với người nhà nạn nhân, địa phương tổ chức tìm kiếm dọc khu vực bờ biển xã Hải Lộc (tỉnh Nghệ An).

Các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

