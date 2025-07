Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò, ngư dân và lực lượng chức năng hợp sức giải quyết

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một con trâu đang đầm mình ở bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã chạy cano để tiếp cận và giải cứu con trâu vào bờ an toàn.

Nhiều người bày tỏ thắc mắc, không biết bằng cách nào mà đàn trâu lại xuất hiện ở bãi biển Cửa Lò. Nhiều người cho rằng, có thể do lũ lớn mấy ngày vừa qua, nên con trâu phải chăng đã bị cuốn theo dòng nước.

Theo theo thông tin trên báo Dân Trí, khoảng 8h sáng cùng ngày, một số ngư dân khi đang đánh cá gần bờ đã phát hiện một đàn trâu gồm 4 con trôi dạt, lênh đênh ngoài khơi, có dấu hiệu kiệt sức. Sau khi phát hiện đàn trâu nghi bị nước lũ cuốn trôi từ đất liền ra biển Cửa Lò, người dân nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương.

Sau gần một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã đưa được cả 4 con trâu vào bờ an toàn trong sự thở phào nhẹ nhõm của người dân.

Sau đó, một số người dân ở phường Vinh Lộc và các xã lân cận đã đến hiện trường nhận dạng. Sau khi được chính quyền hỗ trợ xác minh, chủ nhân của đàn trâu đã được xác định và hoàn tất thủ tục nhận lại vật nuôi.

