Những người cần mẫn làm sạch biển Cửa Lò

Chị Hoàng Thị Thu Hà kéo chiếc xe rác nặng trĩu qua từng đụn cát, bắt đầu một ngày làm việc của mình

Buồn vui nghề làm sạch bãi biển

Trên triền cát trắng, nữ công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Thị Nhung kéo chiếc xe rác nặng trĩu, đôi găng tay đã sờn nhưng bước chân chị vẫn đều đặn. Chị Nhung là một trong hàng chục công nhân môi trường làm việc quanh năm tại Cửa Lò, trong đó đa số là phụ nữ.

Mùa cao điểm du lịch, công việc của những công nhân vệ sinh môi trường thường bắt đầu từ tờ mờ sáng và kết thúc khi phố đã lên đèn. Những ngày lễ hội hay cuối tuần, họ phải tăng ca cả sáng lẫn chiều để dọn kịp lượng rác phát sinh.

"Mỗi ngày tôi đi bộ không dưới 10 cây số, kéo xe rác nặng trĩu qua từng đụn cát, nhặt từng vỏ lon, mảnh nhựa, mẩu thuốc lá. Có hôm biển động, rác dạt vào từng mảng lớn, nước ngập quá mắt cá chân làm tăng thêm sức nặng nhưng tôi vẫn cố gắng để làm cho kịp.

Biển là mặt tiền của quê mình, để bẩn sao được?", chị Nhung kể. Hơn 15 năm gắn bó với nghề, chị Nhung chưa từng tính chuyện bỏ việc, dù thu nhập chỉ 4-5 triệu đồng/tháng. "Nghề này cực thật nhưng tôi nghĩ nếu không ai làm thì biển bẩn, du khách nào còn muốn quay lại quê mình nữa?".

Ở bãi biển khu vực gần công viên Hoa Cúc Biển, chị Hoàng Thị Thu Hà (40 tuổi) đã gắn bó với công việc quét rác từ nhiều năm nay.

4 giờ sáng, khi phố biển còn ngủ, những công nhân vệ sinh môi trường đã bắt đầu ngày làm việc của mình

"Ngày đầu đi làm, tôi tủi lắm. Con còn nhỏ, chồng đi biển dài ngày, mình vừa làm vừa khóc vì mệt và vì xấu hổ. Nhưng rồi một hôm, tôi nghe một du khách khen Cửa Lò sạch, đẹp. Tôi thấy vui. Từ đó, tôi coi công việc này không phải chỉ để kiếm tiền, mà là làm cho quê mình sạch đẹp hơn", chị Hà chia sẻ.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm du lịch Cửa Lò đón hơn 3 triệu lượt khách. Bãi biển đẹp, nước trong, người dân thân thiện - là ấn tượng đọng lại với nhiều du khách khi đến biển Cửa Lò. Để có ấn tượng đó là sự góp sức thầm lặng của những công nhân vệ sinh môi trường.

Chị Trần Thị Linh (50 tuổi), một công nhân vệ sinh lâu năm, chia sẻ: "Khách đông là mừng, nhưng ý thức giữ vệ sinh môi trường của nhiều người chưa cao. Có hôm tôi vừa dọn xong một đoạn, khi quay lại đã thấy rác đầy như cũ. Có người còn bịt mũi khi đi ngang, ngại đến gần, sợ mùi. Mình buồn chứ nhưng đã gắn bó với nghề thì mình chấp nhận".

Với mức thu nhập trung bình từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/tháng, họ làm việc ngoài trời, dưới cái nắng đổ lửa miền Trung hay mưa trắng trời. Trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, những người nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn tìm được những niềm vui nho nhỏ, để có thêm động lực gắn bó với nghề.

"Tôi nhớ một lần, có hai du khách Nhật Bản đi bộ sớm. Thấy chúng tôi đang quét rác, họ liền cúi đầu cảm ơn. Họ bảo, biển đẹp là nhờ có những người như chúng tôi. Tôi đã ứa nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy công việc của mình được tôn trọng đến vậy. Đó là một kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ mãi", chị Hà rưng rưng kể.

Những bước chân lặng lẽ làm sạch bãi biển Cửa Lò

Những "đại sứ du lịch" thầm lặng

Mỗi người công nhân làm sạch bãi biển ở Cửa Lò là một mảnh đời riêng. Có chị làm mẹ đơn thân nuôi con ăn học. Có người sáng quét rác, chiều làm giúp việc gia đình theo giờ để đủ tiền lo cho cha mẹ già. Có cô gái trẻ mới vào nghề, ngại ngùng trước ống kính máy ảnh của du khách trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt gom từng đụn rác.

Không chỉ là công nhân vệ sinh môi trường, họ còn là những "người làm du lịch" thầm lặng. Qua đôi bàn tay của họ, bãi biển Cửa Lò thêm đẹp trong mắt du khách. Sự thân thiện của họ đã tạo thiện cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Có chị còn chủ động nhặt những vỏ sò đẹp tặng cho du khách nhí đang đi dạo cùng bố mẹ.

Có người sẵn sàng chỉ đường, kể chuyện về Cửa Lò khi khách hỏi. Họ hiểu rằng, một kỳ nghỉ trọn vẹn không chỉ đến từ khách sạn sang trọng, mà từ những điều nhỏ nhất - một bãi biển không rác, một lời chào, nụ cười thân thiện.

Dưới cái nắng chói chang miền Trung, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn kiên trì làm sạch bãi biển

"Có hôm tôi đang dọn rác thì một người tiến đến hỏi chỗ nào ngắm bình minh đẹp. Tôi chỉ ngay bãi gần đảo Lan Châu. Lát sau, họ quay lại cảm ơn, bảo đúng là đẹp thật. Họ vui thì mình cũng vui lây", chị Trần Thị Linh chia sẻ.

Họ - những người công nhân vệ sinh môi trường- đang từng ngày góp sức làm nên thương hiệu du lịch quê hương bằng sự tử tế, cần mẫn của mình.

Để sự tử tế ấy không ngừng lan tỏa, chuyên nghiệp hơn trong lòng du khách, cần lắm những lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, quảng bá du lịch địa phương để mỗi công nhân vệ sinh môi trường là một "đại sứ du lịch", góp phần lan tỏa hình ảnh Cửa Lò thân thiện, mến khách.

Bởi một điểm đến đẹp không chỉ nằm ở resort, nhà hàng sang trọng mà còn đến từ những điều giản dị như một bãi biển sạch khi bình minh lên, hay nụ cười thân thiện, mến khách - đủ sức níu chân du khách.

Và để Cửa Lò giữ được nét duyên thầm lặng ấy, không thể thiếu bàn tay của những người phụ nữ bình dị, đang ngày ngày góp sức làm sạch, đẹp biển quê hương bằng sự cần mẫn, trách nhiệm của mình.

Tác giả: Đình Nguyên

Nguồn tin: phunuvietnam.vn