Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại xã Lũng Cú

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30’ cùng ngày, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở một phần sườn núi, lượng lớn đất đá và bùn nước đổ xuống khu dân cư tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò, thôn Má Lầu A, khiến 4 người trong gia đình mất tích, bao gồm: Anh Vàng Chá Sò, SN 1982; chị Hầu Thị Dính, SN 1980; cháu Vàng Xuân Hoa, SN 2003; cháu Vàng Minh Hải, SN 2004. Gia đình anh Sò có 7 nhân khẩu, nhưng chỉ có 4 người ở nhà khi sự cố xảy ra.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Lũng Cú nhanh chóng có mặt sau khi sự việc xảy ra.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Lũng Cú đã huy động CBCS đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích, đồng thời di dời các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Các lực lượng phối hợp cùng người dân tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Công tác cứu hộ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng tìm kiếm người mất tích. Trời vẫn mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét mới.

Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng Công an xã Lũng Cú chỉ đạo công tác tìm kiểm, cứu nạn các nạn nhân mất tích chiều 30/9.

Lực lượng chức năng tích cực triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

*Trước đó, sáng 30/9, tại km18, Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Bắc Bìu, xã Ngọc Đường (trước thuộc xã Yên Định, huyện Bắc Mê), một xe khách chở 15 người khi qua cầu tràn đã bất ngờ bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Sau khi nhận được thông tin, cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, sơ tán toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn. Sau đó, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt, tiến hành công tác cứu hộ xe khách.

Tác giả: PV

Nguồn tin: cand.com.vn