Lào Cai đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do sạt lở đất tại xã Mường Hum

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 29/9, trong lúc đi từ nhà sang lán để chăn nuôi gia súc, bà Sung không may bị đất sạt lở và vùi lấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Mường Hum đã huy động lực lượng tại chỗ, thành lập các tổ công tác khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, khu vực hiện trường tiếp tục có nguy cơ sạt trượt nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Đến sáng nay khi trời ngớt mưa, xã đã tiếp tục huy động lực lượng khoảng 30 người nhanh chóng triển khai tìm kiếm tại vị trí xảy ra sạt lở và đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ chiều 28/9 đến 6h sáng nay (30/9), mưa lũ, dông lốc đã làm 1 người chết, 5 người bị thương; 649 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 800 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng. Hệ thống giao thông thiệt hại nghiêm trọng, trong đó Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) sạt lở khoảng 30.000 m³ đất đá; Tỉnh lộ 155 sạt lở tại Km38 (thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn) với khối lượng 100 m³; nhiều tuyến đường nông thôn tại Dương Quỳ, Mường Bo, Suối Thầu Dao…bị chia cắt...

