Bên trong biệt thự sang chảnh giữa lòng Đà Lạt của 'MC giàu nhất Việt Nam'

Giữa showbiz Việt đầy sôi động, Đại Nghĩa vẫn giữ cho mình một vị trí riêng nhờ sự đa tài và tận tâm với nghề. Sinh năm 1978, anh ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và kịch nói, đồng thời trở thành gương mặt MC quen thuộc của nhiều chương trình giải trí ăn khách như Siêu sao đoán chữ hay Giọng ải giọng ai. Không chỉ thành công trên sân khấu, Đại Nghĩa còn được yêu mến bởi tấm lòng thiện nguyện bền bỉ, thường xuyên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Sau hơn 20 năm chăm chỉ làm nghề, Đại Nghĩa hiện sở hữu khối tài sản lớn. Trong đó phải kể đến căn biệt thự nghỉ dưỡng giữa lòng Đà Lạt.
MC Đại Nghĩa từng được Trường Giang gọi là “MC giàu nhất Việt Nam” vì có tài sản khủng
Năm 2024, Đại Nghĩa cho biết đã mua một mảnh đất và xây dựng nhà vườn tại Đà Lạt. Đến tháng 1/2025, căn nhà hai tầng cơ bản hoàn thiện
Nam MC tốn nhiều năm nỗ lực, từ việc tích góp tiền bạc, mua đất, xây nhà. Anh xem đó là sự cố gắng không ngừng, giúp giấc mơ có một không gian sống ở phố núi thành hiện thực
Đại Nghĩa đặt tên cho nhà vườn của mình là Mộc hương viên - tức một khu vườn tĩnh lặng, yên bình, sự mộc mạc cùng với hương thơm của cỏ cây hoa lá hòa quyện. Đây là nơi nam nghệ sĩ và gia đình nghỉ ngơi, tiếp đón những người bạn thân khi có dịp đến Đà Lạt
Không gian sống của Đại Nghĩa được xây dựng mộc mạc, nội thất chủ yếu là gỗ. Ngôi nhà được thiết kế tối giản gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp
Những tiểu cảnh trang trí được anh sắp xếp đan xen làm điểm nhấn
Phòng ngủ bài trí đơn giản, ấm cúng của MC
Nhiều góc nhà được bày trí mang đậm phong cách thiền với bình hoa, chậu cây, tiểu cảnh. Vốn là Phật tử, Đại Nghĩa ưa thích sưu tầm tượng Phật, đặt ở vườn hay tủ phòng khách
Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn nhỏ mà Đại Nghĩa tự tay chăm sóc. Ở đó, anh trồng những loại rau củ quả sạch để phục vụ cho chế độ ăn chay của mình. MC Đại Nghĩa từng tâm sự rằng việc trồng rau, chăm cây không chỉ giúp anh có thực phẩm sạch mà còn là cách để anh kết nối với đất trời, tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn nhất
Từ năm 2010, nam MC chọn lối sống tích cực là ăn chay trường, tự trồng rau, nấu ăn hàng ngày. Thực đơn chay tịnh giúp Đại Nghĩa có lối sống lành mạnh và tinh thần luôn tích cực
Không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng, Đại Nghĩa còn lan tỏa tinh thần sống tích cực từ chốn an yên của mình. Anh thường mời bạn bè, đồng nghiệp đến thăm, cùng nhau thưởng thức những bữa cơm chay đơn giản và trò chuyện về cuộc sống
Khi khách đến thăm, anh tự ra vườn hái rau, nấm và vào bếp nấu ăn, chiêu đãi họ các món thuần chay sở trường của mình
Mâm cơm chay hấp dẫn do nam nghệ sĩ chế biến
Niềm vui của Đại Nghĩa là được làm nghề, tích cực với công tác thiện nguyện. MC thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện như xây cầu, xây nhà, đắp đường, tặng gạo, tặng xe lăn, khuyến học, mổ mắt miễn phí cho người nghèo... Các hoạt động này được duy trì bởi các tài khoản từ thiện do anh điều hành
Ngoài ra, Đại Nghĩa sở hữu trong căn biệt thự 4 tầng, được đồng nghiệp ví là tráng lệ như cung điện tại TP.HCM
Năm 2024, Đại Nghĩa còn mua thêm một căn biệt thự khác ở Mỹ để tặng mẹ. Cơ ngơi này của anh có thiết kế vừa hiện đại, vừa hoài cổ. Dọc các lối đi là những bức tường gạch tạo cảm giác vintage gần gũi mà ấn tượng
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn