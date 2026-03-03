Bên trong biệt thự sang chảnh giữa lòng Đà Lạt của 'MC giàu nhất Việt Nam'

Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn nhỏ mà Đại Nghĩa tự tay chăm sóc. Ở đó, anh trồng những loại rau củ quả sạch để phục vụ cho chế độ ăn chay của mình. MC Đại Nghĩa từng tâm sự rằng việc trồng rau, chăm cây không chỉ giúp anh có thực phẩm sạch mà còn là cách để anh kết nối với đất trời, tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn nhất