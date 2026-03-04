Thủ môn Đặng Văn Lâm khoe "khu nghỉ dưỡng thu nhỏ" tại Hưng Yên

Thủ môn Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Moskva, Nga. Anh và Yến Xuân, sinh năm 1991, quen nhau từ năm 2018 sau đó hẹn hò bí mật. Cả hai đồng hành thời gian dài trước khi thành vợ chồng. Yến Xuân từng sang Thái Lan và Nhật Bản chăm sóc Văn Lâm khi anh thi đấu cho các đội tuyển tại đây. Cô cũng được gia đình Văn Lâm yêu quý, có thời gian sang Nga sống với bố mẹ và em gái của anh. Ngày 9/6/2024, Văn Lâm và Yến Xuân kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Hơn một tuần sau, thủ môn 31 tuổi cầu hôn bạn gái và cả hai làm đám cưới riêng tư ở Khánh Hòa