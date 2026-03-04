Thủ môn Đặng Văn Lâm khoe "khu nghỉ dưỡng thu nhỏ" tại Hưng Yên

Sau khi kết hôn, thủ môn Đặng Văn Lâm và Bùi Thị Yến Xuân dọn về sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi ven sông, tận hưởng không gian riêng tư và yên bình. Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Vào tháng 2/2025, thủ môn Đặng Văn Lâm và vợ Yến Xuân chính thức chào đón cậu con trai đầu lòng
Thủ môn Đặng Văn Lâm và nữ HLV thể hình Yến Xuân đang có cuộc sống hạnh phúc trong ngôi biệt thự tại Hưng Yên. Cả hai dọn về đây sinh sống sau đám cưới hồi tháng 7/2024
Biệt thự của vợ chồng Văn Lâm có thiết kế mở với phòng khách thông tầng, ba mặt kính. Đôi trẻ trang trí không gian này theo phong cách Bắc Âu, ưu tiên nội thất gỗ
Khoảnh khắc Yến Xuân ngồi cắm hoa trong khu vườn xanh mát của biệt thự, cho thấy niềm yêu thích trang trí nhà cửa và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên
Tại đây, Yến Xuân thường quay các video cuộc sống thường nhật, hướng dẫn tập luyện để chia sẻ trên mạng xã hội
Căn bếp của cả hai được trang trí với gỗ tự nhiên, thoáng đãng, với thiết kế thông tầng, ngập tràn ánh sáng
Bà xã của thủ môn Văn Lâm thường đọc sách trong phòng ngủ có cửa kính rộng, view thành phố
Đặc biệt, gia đình Văn Lâm - Yến Xuân thường bố trí bàn ghế tại sân sau của biệt thự, ngay cạnh hồ, làm nơi hóng gió. Họ thỉnh thoảng tổ chức tiệc tối tại đây khi đón tiếp người thân, bạn bè
Góc ngồi chơi, câu cá của cầu thủ Văn Lâm
Bữa ăn nhẹ hấp dẫn do bà xã Đặng Văn Lâm chế biến
Thủ môn Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Moskva, Nga. Anh và Yến Xuân, sinh năm 1991, quen nhau từ năm 2018 sau đó hẹn hò bí mật. Cả hai đồng hành thời gian dài trước khi thành vợ chồng. Yến Xuân từng sang Thái Lan và Nhật Bản chăm sóc Văn Lâm khi anh thi đấu cho các đội tuyển tại đây. Cô cũng được gia đình Văn Lâm yêu quý, có thời gian sang Nga sống với bố mẹ và em gái của anh. Ngày 9/6/2024, Văn Lâm và Yến Xuân kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Hơn một tuần sau, thủ môn 31 tuổi cầu hôn bạn gái và cả hai làm đám cưới riêng tư ở Khánh Hòa
Tác giả: Minh Đăng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn