Ông Tập tiếp Thủ tướng Đức, hứa mua thêm tối đa 120 máy bay Airbus

Theo ông Tập, cục diện quốc tế năm nay đã và đang chứng kiến nhiều biến động. Thế giới đang trải qua “những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ”.

“Thế giới càng biến động và phức tạp, Trung Quốc và Đức càng cần tăng cường trao đổi chiến lược và nâng cao lòng tin chiến lược lẫn nhau”, Chủ tịch Tập cho biết trong cuộc gặp.

Theo báo South China Morning Post, nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng đưa quan hệ song phương Trung Quốc - Đức lên “tầm cao mới”, đồng thời khẳng định ông “luôn coi trọng quan hệ Bắc Kinh - Berlin”.

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Merz nhận định Trung Quốc và Đức là hai trong ba quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới. Vị thế này đi kèm cả trách nhiệm lẫn cơ hội.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Đức, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh nỗ lực cải thiện tính ổn định của thị trường, theo Hãng tin Reuters.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Merz kể từ khi ông nhậm chức.

Đi cùng nhà lãnh đạo Đức còn có phái đoàn gồm 30 doanh nghiệp lớn, bao gồm các hãng ô tô hàng đầu như Volkswagen và BMW - những công ty đang chịu sức ép cạnh tranh lớn từ Trung Quốc.

Giới quan sát quốc tế nhận định Trung Quốc đang tìm cách định vị mình là đối tác kinh tế đáng tin cậy, trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách khắc phục những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, cũng như lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng vào Bắc Kinh.

Mặt khác, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của thị trường tiêu dùng khổng lồ Trung Quốc đối với Đức nói riêng và châu Âu nói chung.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đóng vai trò như một lực lượng ổn định, trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ đe dọa làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu.

Trung Quốc sẽ mua thêm tối đa 120 máy bay của Airbus Phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập, Thủ tướng Merz thông báo Trung Quốc sẽ mua thêm tối đa 120 máy bay từ Tập đoàn hàng không Airbus. "Lãnh đạo Trung Quốc sẽ đặt mua thêm một số lượng lớn máy bay từ Airbus. Tổng đơn hàng sẽ bao gồm 120 máy bay bổ sung", ông Merz tiết lộ, đồng thời nói rằng đây là minh chứng cho thấy "những chuyến thăm như vậy có giá trị đến mức nào".

