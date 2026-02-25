Xử phạt người phụ nữ ở Hà Tĩnh vì đăng tin sai sự thật

Ngày 25/2, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với D.T.T, chủ Facebook Janin Phan (trú xã Đức Thọ) số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Facebook Janin Phan đăng bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân 2026 do UBND xã Đức Thọ tổ chức, thu hút nhiều lượt tương tác. Tổ An ninh Công an xã Đức Thọ xác minh chủ tài khoản nêu trên là bà T. nên mời lên làm việc.

Bà D.T.T làm việc với cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an xác định, bà T có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, bà T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Đức Thọ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà D.T.T số tiền 7,5 triệu đồng.

