Biệt thự ven sông thiết kế độc lạ để ngắm hoàng hôn

Nằm bên bờ sông Nakhon Chai Si, tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan), căn biệt thự ven sông được xây dựng không chỉ để ở, mà còn để ngắm cảnh bên ngoài. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Mong muốn của gia chủ là không gian sống có thể cảm nhận rõ ánh sáng, bầu trời, sự thay đổi của mùa và nhịp điệu chậm rãi của thiên nhiên. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Theo đó, thay vì tập trung vào mặt tiền hay hình khối nổi bật, căn biệt thự được tổ chức theo chiều sâu không gian. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Người ở sẽ di chuyển qua nhiều lớp, từ kín sang mở, từ thấp lên cao để dần cảm nhận được ánh sáng, gió và cảnh quan. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Nhìn từ xa, ngôi nhà hòa mình vào cảnh quan sông nước và cây xanh xung quanh. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Mặt đứng phía trước mở hoàn toàn bằng kính. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Tầng trệt dành cho các không gian phụ trợ như bãi đỗ xe, khu kỹ thuật... Tầng 2 là trung tâm sinh hoạt của gia đình. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Hệ kính lớn giúp không gian sinh hoạt chính mở rộng tầm nhìn ra sông và bầu trời. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Bếp thiết kế theo phong cách công nghiệp, sử dụng vật liệu kim loại. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Cầu thang xoắn với các đường uốn cong mềm mại giúp không gian trở nên nhẹ nhàng. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Khu vực bàn ăn mở ra tầm nhìn rộng về phía cảnh quan bên ngoài. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Tầng trên cùng được bao quanh bởi các sân hiên rộng. Tại đây, gia chủ có thể ngắm hoàng hôn, bầu trời đêm và dòng sông uốn lượn phía dưới. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn